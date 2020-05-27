سامسونج تُزيح الستار رسميًا عن المعالج Exynos 880، ويضم مودم 5G مدمج

فاطمة أيت طالب - دبي - في ظل تصعيد كل من MediaTek و Qualcomm للمنافسة في سوق المعالجات المتوسطة الأداء، قررت شركة سامسونج كذلك اليوم إزاحة الستار رسميًا عن معالجها المتوسط الأحدث والذي أطلقت عليه إسم Exynos 880 مع العلم بأنه تم بالفعل إستخدام هذا المعالج في الهاتف Vivo Y70s الذي أعلنت عنه شركة Vivo بالأمس.

تم تصنيع المعالج Exynos 880 الجديد بإستخدام تكنولوجيا 8 نانومتر، وهو يضم ثمانية أنوية في المجموع، نواتين من فئة Cortex-A77 بتردد 2GHz وستة أنوية Cortex-A55 بتردد 1.8GHz. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا المعالج كذلك بمعالج الرسوميات Mali-G76 MP5.

معالج الصور في المعالج Exynos 880 الجديد يدعم كاميرا واحدة بدقة تصل إلى 64 ميغابكسل أو كاميرتين بدقة 20 ميغابكسل لكل واحدة. وعلاوة على ذلك، فهو يستطيع أيضًا تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

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وإلى جانب ذلك، فالمعالج Exynos 880 الجديد يدعم الذاكرة العشوائية LPDDR4X والذاكرة الداخلية UFS 2.1 و eMMC 5.1، كما أنه يضم مودم متوافق مع شبكات Sub-6GHz 5G مما يجعله يوفر سرعة تحميل تصل إلى 2.55 جيجابايت في الثانية وسرعة رفع تصل إلى 1.28 جيجابايت في الثانية.

المعالج Exynos 880 الجديد دخل بالفعل مرحلة الإنتاج الضخم بالنظر إلى أن الهاتف Vivo Y70s الذي يستخدم هذا المعالج سيُعرض بالفعل للبيع إبتداءً من 1 يونيو. وبطبيعة الحال، من المفترض أن نرى المزيد من الهواتف الذكية التي تستخدم المعالج Exynos 880 في قادم الأشهر.