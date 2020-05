آبل لم تتخلص كليًا بعد من لوحة المفاتيح التي تستند على آلية الفراشة، وفقا لإشاعة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - مع نسخة 13 إنش من MacBook Pro، قامت شركة آبل رسميًا بالتخلص من لوحة المفاتيح التي تستند أزرارها على آلية الفراشة، وقامت بإعادة لوحة المفاتيح التي تستند على آلية المقص الأكثر موثوقية. في خضم هذه العملية، يبدو كما لو أن شركة آبل إعترفت إجباريًا أنها إرتكبت خطأً عندما قامت بإستخدام لوحة المفاتيح التي تستند على آلية الفراشة، وأنها قررت التخلص نهائيًا من لوحة المفاتيح هذه.

ومع ذلك، وفقا لتغريدة جديدة من المسرب البارز

apple did not give up on butterfly keyboard, they are trying to improve on the structure, and solve the issue, we might see it comes back again in future.