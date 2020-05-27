آبل لم تتخلص كليًا بعد من لوحة المفاتيح التي تستند على آلية الفراشة، وفقا لإشاعة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - مع نسخة 13 إنش من MacBook Pro، قامت شركة آبل رسميًا بالتخلص من لوحة المفاتيح التي تستند أزرارها على آلية الفراشة، وقامت بإعادة لوحة المفاتيح التي تستند على آلية المقص الأكثر موثوقية. في خضم هذه العملية، يبدو كما لو أن شركة آبل إعترفت إجباريًا أنها إرتكبت خطأً عندما قامت بإستخدام لوحة المفاتيح التي تستند على آلية الفراشة، وأنها قررت التخلص نهائيًا من لوحة المفاتيح هذه.

ومع ذلك، وفقا لتغريدة جديدة من المسرب البارز

apple did not give up on butterfly keyboard, they are trying to improve on the structure, and solve the issue, we might see it comes back again in future. — 有没有搞措 (@L0vetodream) May 22, 2020

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فهي تُشير إلى أن هذا ليس بالضرورة هو الحال. تدعي التغريدة أن شركة آبل لم تتخل عن لوحة المفاتيح التي تستند على آلية الفراشة حتى الآن وتعمل على تحسين الهيكل وأن هناك فرصة رؤيتها تعود مرة أخرى في المستقبل.

وفي حالة إذا لم تسمع عن لوحة المفاتيح التي تستند على آلية الفراشة من قبل، فقد تم إستخدامها في حواسيب آبل المحمولة منذ عدة سنوات في مُحاولة لإعادة إختراع لوحة مفاتيح الحواسيب المحمولة. ومع ذلك، فقد ثبت أن هذه الخطوة كانت كارثية، فقد كانت هناك تقارير عديدة تتحدث عن تعرض لوحة المفاتيح هذه للتلف مما أدى في نهاية المطاف إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة بسبب هذه المشكلة.

قامت شركة آبل بتصحيح خطئها في العام 2019 عندما قامت بإطلاق نسخة 16 إنش من MacBook Pro والتي شهدت عودة لوحة المفاتيح التي تستند على آلية المقص، لتقوم الشركة بعد ذلك بتطبيق نفس الخطوة مع MacBook Air 2020 و MacBook Pro 13 2020. حتى مع iPad Pro و Magic Keyboard إختارت آبل إستخدام نفس التصميم. عمومًا، يُرجى التعامل مع هذه الشائعات بأقل قدر من الحماسة، ولكن هذه واحدة من تلك الشائعات التي يأمل البعض أن لا تكون صحيحة.