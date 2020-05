هواتف iPhone القادمة في العام 2020 ستواصل إستخدام منفذ Lightning

فاطمة أيت طالب - دبي - إقترحت إشاعة حديثة عزم آبل إطلاق هاتف iPhone خالي تمامًا من المنافذ في المستقبل. ومع ذلك، يبدو أنه لن يتم إطلاق هذا الأيفون حتى العام 2021 لأنه وفقا لتغريدة جديدة من المسرب

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭



Oh well, at least smart connector on 13 series