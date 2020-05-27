هواتف iPhone القادمة في العام 2020 ستواصل إستخدام منفذ Lightning

فاطمة أيت طالب - دبي - إقترحت إشاعة حديثة عزم آبل إطلاق هاتف iPhone خالي تمامًا من المنافذ في المستقبل. ومع ذلك، يبدو أنه لن يتم إطلاق هذا الأيفون حتى العام 2021 لأنه وفقا لتغريدة جديدة من المسرب

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭



Oh well, at least smart connector on 13 series — Fudge (@choco_bit) May 25, 2020

فهي تفيد أنه من المتوقع أن تستمر شركة آبل في إستخدام منفذ Lightning في هواتف iPhone القادمة في العام 2020.

تستمر التغريدة أيضًا في الإشارة إلى أن شركة آبل ستستخدم موصلا ذكيًا في هواتف iPhone القادمة في العام 2021. هذا مثير للإهتمام لأن الموصل الذكي هو ميزة إستخدمتها شركة آبل لأول مرة في iPad Pro قبل بضع سنوات. لم يكن الغرض منه شحن الأجهزة، بل تم إستخدامه لتوصيل الملحقات مثل Smart Keyboard و Magic Keyboard.

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من خلال التخلص من المنافذ تمامًا، يبدو أن شركة آبل تضع الكثير من الثقة في الشحن اللاسلكي، وهي التقنية التي شهدت تحسنًا كبيرًا على مر السنين، ولكنها لا تزال تتطلب وجود شاحن لاسلكي. على الرغم من أن هذا قد يكون أكثر ملاءمة من توصيل الشاحن بالجهاز، إلا أن هناك عيوبًا بالطبع، حيث إذا قمت برفع الهاتف فوق قاعدة الشحن للتحقق منه، فإنه يتوقف عن الشحن.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال سرعات الشحن اللاسلكي غير سريعة إلى حد كبير مقارنة بالشحن السلكي، خاصة مع جميع حلول الشحن السريع الموجودة اليوم. على أي حال، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن إذا كنت تأمل في الحصول على هاتف iPhone خالي تمامًا من المنافذ، فقد تضطر إلى الإنتظار حتى العام 2021 على أقرب تقدير.