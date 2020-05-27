تكنولوجيا: ناسا تكشف: تلوث الهواء فى الصين يعود لمستوى عالٍ بعد انخفاضه بسبب كورونا

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعود تلوث الهواء في الصين إلى مستوى عالٍ بعد انخفاضه بشكل ملحوظ أثناء إجراءات إغلاق فيروس كورونا، حيث انخفض تلوث الهواء فوق الصين ابتداء من فبراير عندما فرضت البلاد عمليات الإغلاق، لكن البيانات الجديدة تكشف أن الانبعاثات انتعشت منذ رفع الطلبات في أبريل.
رفعت الصين مؤخرًا عمليات الإغلاق في الشهر الماضي، وتظهر البيانات الجديدة أن المستويات قريبة من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.
تلوث الهواء فى أبريل لمايو
على الرغم من وجود انخفاض طبيعي في البلاد بعد موسم العطلات، تأخر الارتفاع التقليدي بسبب فيروس كورونا، واستمر في البقاء دون الاتجاهات طويلة المدى حتى نهاية الشهر الماضي.
وتوقع العلماء، أنه من غير المحتمل أن يستمر تحسن جودة الهواء، حيث كان من المتوقع أن يعود النشاط البشري في النهاية.
استخدمت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية الأقمار الصناعية لرصد التلوث لتتبع الانخفاض في ثاني أكسيد النيتروجين في الصين بدءًا من فبراير وما قبل شهرين.
ويعد ثاني أكسيد النيتروجين هو غاز ضار يتم إطلاقه أثناء احتراق الوقود وينبعث من السيارات ومحطات الطاقة والمنشآت الصناعية.
يتشكل هذا الغاز عندما يتم حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم أو الغاز أو الديزل عند درجات حرارة عالية، ويمكن أن يسبب مجموعة من الآثار الضارة على الرئتين بما في ذلك زيادة التهاب الشعب الهوائية وزيادة خطر الإصابة بنوبات الربو.
تلوث الهواء فى فبراير
تظهر الخرائط الصادرة عن وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في طبقة التروبوسفير، أدنى طبقة من الغلاف الجوي، فوق الصين.
تتضمن البيانات المستخدمة لإنشاء الصور مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في المناطق الوسطى والشرقية من 10 إلى 25 فبراير أثناء عمليات الإغلاق، ومجموعة ثانية تظهر من 20 أبريل إلى 12 مايو بعد رفع القيود.
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