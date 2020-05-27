شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطالب بفرض رسوم على ناسا و SpaceX عند إطلاق أى قمر صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال باحثون من جامعة كولورادو بولدر، إن هناك حاجة إلى اتفاقية دولية من أجل فرض رسوم الاستخدام المداري للمشغلين لكل قمر صناعي.

سيزيد المبلغ الذي يتم تحصيله كل عام إلى 2040 ليصل إلى 235000 دولار، وبالتالي فإن المدار سيصبح أكثر وضوحًا كل عام، مما يقلل من تكاليف المخاطر.

قال الفريق البحثى، إنه من خلال فرض رسوم سنوية على كل قمر صناعي في المدار، سيكون لدى الشركات حافز لإزالته عندما لا تكون هناك حاجة إليه.

هناك حوالي 20000 قطعة، بما في ذلك الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، تزدحم في مدار منخفض على الأرض ويمكن أن يؤدي التصادم بين الأجسام إلى توليد آلاف القطع الصغيرة.

ركزت الاقتراحات للتعامل مع مشكلة النفايات الفضائية على التكنولوجيا أو الإدارة، لكن الباحثين يقولون إن الحوافز المالية ستكون أكثر فعالية.

Advertisements

كما سيؤدي فرض رسوم إلى تقليل عدد الأقمار الصناعية الموضوعة في المدار، وكذلك سيؤدي إلى إخراج المزيد من الأقمار الصناعية من المدار حيث تتطلع المنظمات إلى توفير المال.

قال الاقتصادي ماثيو بيرجس، باحث مشارك في الدراسة، "الفضاء مورد عام، لكن الشركات لا تحسب التكلفة التي تفرضها أقمارها الصناعية على المشغلين الآخرين عندما تقرر ما إذا كانت ستطلق أم لا".

وأضاف: "نحتاج إلى سياسة تتيح لمشغلي الأقمار الصناعية أن يأخذوا في الاعتبار مباشرة التكاليف التي يفرضها إطلاقهم على المشغلين الآخرين.

وقال بيرجس، أن الأهم من ذلك هو أن رسوم كل قمر صناعي سيتم حسابها لتعكس التكلفة على الصناعة لوضع قمر صناعي آخر في المدار.

ووجد الباحثون أنه من أجل تطبيق نهج رسوم الاستخدام المداري، ستحتاج جميع الدول التي تطلق أقمارًا صناعية إلى المشاركة، وقال فريق البحث أنه بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج كل دولة إلى فرض نفس الرسوم لكل وحدة من مخاطر الاصطدام لكل قمر صناعي يدخل إلى المدار.