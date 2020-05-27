شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ستستأنف إطلاق رحلات الفضاء المأهولة من الأراضى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تُرسل شركة سبيس إكس الخاصة المصنعة للصواريخ رائدي فضاء أمريكيين إلى مدار اليوم الأربعاء، في رحلة تنطلق من ولاية فلوريدا ستكون أول رحلة تقل روادا من إدارة الطيران والفضاء (ناسا) تنطلق من أراض أمريكية منذ تسع سنوات.

وسينطلق الصاروخ فالكون 9 الذي تصنعه سبيس إكس من مركز كينيدي للفضاء في الساعة 4:33 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2033 بتوقيت جرينتش) وعلى متنه الرائدان دوج هيرلي وبوب بينكين في رحلة تستغرق 19 ساعة على متن كبسولة الفضاء كرو دراجون المصممة حديثا إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ من نفس منصة الإطلاق التي استُخدمت في آخر رحلة لمكوك فضائي تابعة لناسا وقادها هيرلي في 2011. ومن المقرر أن يزور الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا لمتابعة عملية الإطلاق بنفسهما.

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وخلال السنوات التسع الماضية كان رواد ناسا يضطرون للوصول إلى المدار في رحلات سفن الفضاء الروسية سويوز.

ومن المتوقع أن يظل هيرلي (53 عاما) وبينكين (49 عاما)، وهما موظفان لدى ناسا مرتبطان بعقد للانطلاق في رحلات مع سبيس إكس، في محطة الفضاء لعدة أسابيع يقدمان خلالها العون للطاقم الذي يعاني نقصا في عدد الرواد بالمختبر الذي يدور في الفضاء.

ولم تُطلق سبيس إكس، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها وأسسها ماسك في عام 2002، من قبل رحلات مأهولة إلى مدار بالفضاء واقتصرت رحلات الشركة التي كانت تعرف باسم سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز على الشحن.

وأجرت الشركة اختبارا ناجحا للكبسولة كرو دراجون دون رواد العام الماضي في أول مهمة مدارية لها إلى محطة الفضاء، لكن المركبة دُمرت في الشهر التالي خلال اختبار على الأرض بسبب عطل في صمام بنظام تعطيل الإطلاق أدى لوقوع انفجار. وانتهى تحقيق في الأمر استغرق تسعة أشهر في يناير كانون الثاني.