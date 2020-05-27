تكنولوجيا: ZTE تحدد الأول من يونيو للإعلان الرسمي عن هاتفها القادم Axon 11 SE

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE عن خططها للإعلان الرسمي عن هاتف Axon 11 SE في حدث يعقد في الصين في الأول من يونيو.
كانت شركة ZTE قد قدمت هاتف Axon 11 5G خلال شهر مارس الماضي، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Axon 11 SE، والذي يأتي بتكلفة منخفضة عن الإصدار الأول.
لم تكشف ZTE حتى الآن عن تفاصيل هاتف Axon 11 SE المرتقب بشكل رسمي، إلا أن تسريبات جاءت عبر TENAA كشفت عن بعض من مواصفات هذا الإصدار.
ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Axon 11 SE بمعالج Dimensity 800 5G بدقة تصنيع 7 نانومتر، لذا سيكون أحد إصدارات 5G منخفضة التكلفة، كما يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش ودقة عرض FHD بلس، كما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب في الشاشة.
أيضاً يضم هاتف Axon 11 SE إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مسشتعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، حيث من المتوقع أن يدعم أحدهم عمق التصوير.
الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 10، وواجهة MiFavor UI، ويضم بطارية بقدرة 3900 mAh.
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