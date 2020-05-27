شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم كورونا.. أربعة رواد فضاء هنود يستأنفون التدريب فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف رواد الفضاء الأربعة الذين تم اختيارهم فى القائمة المختصرة لـ Gaganyaan ، وهى أول مهمة فضائية مأهولة فى الهند، تدريبهم فى روسيا بعد تأجيله بسبب الخوف من فيروس COVID-19 ، وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس فى بيان: "استأنف مركز جاجارين للأبحاث واختبار تدريب رواد الفضاء GCTC فى 12 مايو تدريب رواد الفضاء الهنود بموجب العقد المبرم بين جلافكوسموس وهو JSC جزء من شركة الفضاء الحكومية روسكوزموس و Space Spaceflight مركز المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (ISRO) جميع رواد الفضاء الهنود الأربعة فى صحة جيدة.

وأضافت: "يواصل GCTC مراعاة اللوائح المتعلقة بمكافحة الأوبئة التى بموجبها يتم تنفيذ التدابير الصحية والنظافة الصحية فى جميع مرافق المركز العالمى لمكافحة العدوى، واتخاذ تدابير للمسافة الاجتماعية ووجود أشخاص غير مأذون لهم، ويجب على جميع الموظفين ورواد الفضاء ارتداء الأقنعة والقفازات الطبية".

كما قامت روسكوزموس بتغريد صورة لرواد الفضاء يرتدون بدلة فضائية تحمل العلم الهندى، ويتم حاليًا تدريب أربعة طيارين فى سلاح الجو الهندى فى موسكو، ومن المحتمل أن يكونوا مرشحين محتملين لمشروع Gaganyaan.

من المتوقع إطلاق المشروع الطموح الذى تبلغ قيمته 10000 كرور روبية فى عام 2022 ، وهو عام الذكرى 75 لاستقلال الهند.

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قال روسكوزموس كذلك، هذا الأسبوع، أن المتخصصون فى GCTC يقدمون دروسا نظرية حول أساسيات الاستروجين، وأساسيات التحكم فى المركبات الفضائية المأهولة واللغة الروسية لرواد الفضاء الهنود.

تم توقيع عقد تدريب رواد الفضاء الهندى بين Glavkosmos ومركز رحلات الفضاء البشرية التابع لـ ISRO فى 27 يونيو 2019 ، وبدأ تدريبهم فى روسيا فى 10 فبراير 2020.

وقالت إنه منذ نهاية مارس، وبسبب تفشى عدوى COVID-19 ، أوصى بتأمين رواد الفضاء الهنود مع ملاحظتهم بعناية.

فى وقت سابق، قال المسؤولون إنه بعد التدريب فى روسيا، سيحصل رواد الفضاء على تدريب خاص بالوحدات فى الهند ، حيث سيتم تدريبهم على طاقم الخدمة ووحدة الخدمة التى صممها ISRO ، وتعلم كيفية تشغيلها ، والعمل حولها ، وإجراء المحاكاة