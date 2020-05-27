تكنولوجيا: جهاز RedmiBook 16 ينطلق رسمياً بمعالجات Ryzen 4000 وتصميم نحيف وسعر يبدأ من 532 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Redmi التجارية التابعة لشركة شاومي عن جهاز حاسب RedmiBook 16 الذي يتميز بحجم 16.1 إنش، ويضم معالجات Ryzen 4000، كما يأتي بتصميم نحيف وسعر يبدأ من 532 دولار.

يتميز جهاز RedmiBook 16 الجديد بحجم 16.1 إنش في الشاشة بجودة عرض Full HD، مع إطارات نحيفة 3.26مم، كما تشغل الشاشة نسبة 90% من هيكل الجهاز.

أيضاً ينطلق جهاز RedmiBook 16 بسلسلة معالجات Ryzen 4000 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Radeon، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، كما يتميز الجهاز بسماكة 17.55مم، ووزن 1.8 كجم.

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كما يأتي جهاز RedmiBook 16 بنظام تبريد يضم أنابيب حرارية 8nn، إلى جانب مروحة بحجم كبير، أيضاً يضم الجهاز لوحة مفاتيح بحجم كامل والتي تدعم تجربة أكثر راحة في الكتابة.

مواصفات RedmiBook 16

شاشة بحجم 16.1 إنش بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 16:9، مع زاوية عرض 178 درجة، وسطوع 300 nit، مع 100% من ألوان sRGB.

معالج AMD Ryzen 5 4500U بسرعة 2.3GHz، مع 8MB L3 Cache بسرعة تصل إلى 4GHz، أو معالج AMD Ryzen 7 4700U بسرعة 2GHz بسرعة 8MB L3 Cache بسرعة تصل إلى 4.1GHz، مع كرت شاشة AMD Radeon.

NVIDIA GeForce MX250 مع ذاكرة 2 جيجا بايت في GDDR5

ذاكرة عشوائية 8 أو 16 جيجا بايت رام في DDR4 عند 2133MHz، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في SATA SSD.

نظام تشغيل Windows 10.

يدعم تقنية WiFi 802.11ac بتردد 2.4GHz و5GHz، والبلوتوث 5.0، مع منفذ USB 3.1 من الجيل الأول، واثنان من منافذ USB-C، ومدخل HDMI.

كما يتميز الجهاز بقياسات 367.2 في 232.85 في 17.55مم، مع وزن 1.8كجم.

مدخل 3.5مم للسماعات، مع مقبس ميكروفون، وRealtek ALC256، و2 من المكبرات الصوتية بقدرة 2W، مع صوتيات DTS.

بطارية بقدرة 46Wh مع تقنية الشحن السريع بقدرة على شحن 50% خلال 38 دقيقة، كما يستمر الشحن حتى 12 ساعة من مشاهدة الفيديو، أو 9 ساعات من التصفح على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز RedmiBook 16 بسعر 532 دولار للنموذج المميز بمعالج Ryzen 5 4500U وذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسعر 560 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، كما يأتي النموذج الأعلى بمعالج Ryzen 7 4700U مع ذاكرة 6 جيجا بايت رام بسعر 630 دولار، على أن يتوفر في السوق الصيني في الأول من يونيو.

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