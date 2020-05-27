تكنولوجيا: هكذا يخطط البريطانيون للحفاظ على البيئة بعد انتهاء إجراءات الغلق بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسح جديد أن نصف السائقين في المملكة المتحدة يخططون للمشى أكثر للحفاظ على هواء أنظف بعد جائحة الفيروس التاجي، ومن بين ما يقرب من 20،000 سائق تم استطلاعهم في مايو بواسطة AA وهى جمعية بريطانية لقيادة السيارات، قال 40 في المئة إنهم سيقللون القيادة بعد رفع قيود المسافة الاجتماعية.

وأشار ما يصل إلى 82 في المئة إلى أنهم سيتخذون نوعًا من الإجراءات للحفاظ على هواء أنظف بعد الإغلاق للمساعدة في تقليل ملوثات الهواء، وانخفضت الانبعاثات الضارة من العوادم - بما في ذلك ثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة التي يمكن أن تصل إلى الرئتين - بالفعل في المناطق الحضرية بسبب انخفاض نشاط الطرق.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تؤدي هذه الانبعاثات إلى التهاب بطانة الرئتين ويمكن أن يقلل من المناعة ضد التهابات الرئة بينما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي.

وفي حين أن الجسيمات، أو PM ، تأتي من مجموعة متنوعة من المصادر ، بما في ذلك عوادم المركبات ومواقع البناء والنشاط الصناعي، وقد يكون لها آثار ضارة على الدماغ.

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يمنح الاستطلاع الجديد الأمل في أن الفوائد الصحية لخفض الانبعاثات ستكون في أذهان السائقين بعد إنتهاء إجراءات الاغلاق.

وقال إدموند كينج، رئيس AA: "لقد استمتعنا جميعًا بفوائد الهواء النظيف أثناء الإغلاق، ومما يثلج الصدر أن الغالبية العظمى من السائقين يريدون القيام بواجبهم للحفاظ على الهواء النظيف، فالمشي وركوب الدراجات أكثر، إلى جانب القيادة الأقل والعمل أكثر من المنزل، يمكن أن يكون له تأثير كبير على تقليل الازدحام والحفاظ على هواء أنظف".

من بين 18،129 سائقاً أجرت الدراسة الاستقصائية من قبل AA بين 12-19 مايو، قال 47٪ من المجيبين الذكور و 56٪ من الإناث أنهم سوف يمشون أكثر بعد الإغلاق - 50٪ في المجموع - للحفاظ على هواء أنظف.

بشكل عام، قال 40 في المئة إنهم سيقودون أقل و 21 في المئة قالوا أنهم سيختارون استخدام وسيلة خالية من الانبعاثات.