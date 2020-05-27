شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. نيكلاس زينشتروم ويانوس فريس.. أصحاب الفضل فى تطوير سكايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر سكايب واحد من أشهر وأقدم تطبيقات مكالمات الفيديو التى يعتمد عليها المستخدمين حول العالم، حيث تم ابتكاره من قبل كل من السويدي نيكلاس زينشتروم والدنماركي يانوس فريس مع مجموعة من مطوري البرمجيات، ويمكن لبرنامج سكايب مستخدميه من الاتصال صوتيا (هاتفيا) عبر الانترنت بشكل مجاني بالنسبة لمستخدمي هذا البرنامج، لكن مع تكلفة بسيطة في حال الاتصال بخطوط الهاتف الثابتة أو المحمولة.

نيكلاس زينشتروم

ولد فى 16 فبراير 1966 وهو رجل أعمال ومكتشف برنامج كازا وسكايب، حيث درس في جامعة أوبسالا في السويد ثم في جامعة ميشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية علم إدارة الأعمال والإعلام الآلي، ثم فيما بعد عمل في شركة الاتصالات السويدية تيلي 2.

وفي شهر مارس عام 2001 أسس برنامج تبادل الملفات الشهير كازا، أما آخر مشروع له هو شبكة هاتف الانترنت سكايب الذي طوره مع يانوس فريس وقاما في سبتمبر عام 2005 ببيعه لموقع إيباي بمبلغ 2,6 مليار دولار.

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يانوس فريس

من مواليد سنة 1976 يعتبر رجل أعمال دنماركي وهو من مؤسسي سكايب مع زينشتروم الذي كان مساعدا له على تطوير هذا البرنامج، كما يعد يانوس أيضا من مؤسسي برنامج كازاكا الذي يعد من أشهر البرامج وأكثرها تحميلا في التاريخ، كذلك هو أيضا عضو مؤسسي الألطنت أول شبكة تأمين لعملية الند للند لتعزيز المحتوى التجاري للمستهلكين وله أيضا المساهمة في تأسيس بعض برمجيات أمن الكمبيوتر