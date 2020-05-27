شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تواصل الاستثمار فى "سكايب" رغم نجاحها مع Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من النجاح الكبير لتطبيق Teams لعقد مؤتمرات الفيديو الذي يحطم جميع الأرقام القياسية في أوقات التباعد الاجتماعي، قالت مايكروسوفت إنها ستواصل الاستثمار في "سكايب" الذي تجاوز 40 مليون مستخدم نشط يوميًا، حيث تم شراؤها في عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار، لكن في نفس الوقت فشلت أداة اتصال "سكايب" في مواكبة منافسي الرسائل الآخرين حتى الآن ، بينما شهدت Teams ارتفاعًا كبيرًا حيث يعمل الملايين من الناس من المنزل.

وبحسب موقع VentureBeat الأمريكى، فقال جيف تيبر نائب رئيس الشركة : "نحن مستمرون في الاستثمار في "سكايب"، إنه ينمو من خلال كل هذا، وسيرى بعض المميزات الجديدة، حيث سنرى "سكايب" و Teams متداخلين".

وقد سجل مايكروسوفت Teams رقمًا قياسيًا يوميًا جديدًا بلغ 2.7 مليار دقيقة اجتماع في يوم واحد في 31 مارس - زيادة بنسبة 200 في المائة من 900 مليون في 16 مارس، وزاد عدد مستخدمي الهواتف المحمولة Teams الأسبوعية بأكثر من 300 في المائة من أوائل فبراير إلى مارس.

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وقال "تيبر":"نظرًا لأن Teams يهبط مع المستهلكين ويفعل المزيد من الأشياء، أعتقد أن الأشخاص سيختارون Teams، لكننا لن نكون متحمسين بشأن ذلك، فالناس يحبون "سكايب"، ولذا ، فلن نتقدم على أنفسنا هنا ".

و كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرًا أن استخدام "سكايب" ارتفع بنسبة 70 بالمائة (على أساس شهري) ، بينما ارتفع عدد مكالمات "سكايب" إلى "سكايب" بنسبة 220 بالمائة في Covid-19 مرة، وقال عملاق التكنولوجيا إنه يخطط لمواصلة إضافة ميزات جديدة إلى "سكايب".

وقال تيبر "إن فيس بوك، على سبيل المثال ، لديه أدوات متعددة مع Instagram و Messenger و WhatsApp، كل هذه تستمر في النمو، لقد عملوا على التفاعل معهم، إنهم لا يجبرون على الانتقال من إحدى أدوات المستهلكين الخاصة بهم إلى أخرى"