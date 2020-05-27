شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون SE الجديد vs أيفون XS.. أبرز الاختلافات والفروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل رسميا مؤخرا عن هاتفها أيفون منخفض التكلفة الذى طال انتظاره والذي أطلقت عليه iPhone SE، حيث يتميز جهاز أيفون الجديد بنفس المعالج الموجود في سلسلة iPhone XS، وفيما يلى نعرض مقارنة بين أيفون الجديد وبين هاتف أيفون XS كما يلى: الفرق بين هواتف أيفون

حجم الشاشة: الفرق بين هواتف أيفونحجم الشاشة: iPhone SE (2020): شاشة 4,7 بوصة. iPhone XS: شاشة5.8 بوصة. دقة عرض الشاشة: دقة عرض الشاشة: iPhone SE (2020): بدقة 1334×750 بيكسل. iPhone XS: بدقة 2436 ×1125 بيكسل. المعالج: المعالج: iPhone SE (2020): معالج Apple A13 iPhone XS: معالج Apple A12 الرام: الرام: iPhone SE (2020): رامات 3GB. iPhone XS: رامات 4GB. Advertisements نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone SE (2020): نظام iOS (13.x) iPhone XS: نظام iOS (13.x) الكاميرا: الكاميرا: iPhone SE (2020): كاميرا واحدة بدقة 12 MP وأمامية 7 MP iPhone XS: كاميرا مزدوجة بدقة 12 MPوأمامية بدقة 7 MP مقاومة الماء: مقاومة الماء: iPhone SE (2020): IP 67 iPhone XS: IP 68 الألوان: الألوان: Phone SE (2020): الأبيض والأسود والأحمر. iPhone XS: الذهبي والفضي والرمادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أيفون SE الجديد vs أيفون XS.. أبرز الاختلافات والفروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.