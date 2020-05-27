شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جارتنر: توقعات بانخفاض شحنات الأجهزة العالمية فى عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تشهد شحنات الأجهزة في جميع أنحاء العالم انخفاضًا بنسبة 13.6٪ بحلول نهاية عام 2020، وفقًا لأحدث تقرير من Gartner، فمع هذا الانخفاض، من المتوقع أن تسجل إجمالي الشحنات 1.9 مليار وحدة بيع في هذه الفترة، وذلك وفقا لأحدث توقعات Gartner.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتشتمل الأجهزة على ثلاث فئات من المنتجات - أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، وقال التقرير أنه في عام 2020، من المتوقع أن تنخفض شحنات الكمبيوتر الشخصي بنسبة 10.5٪.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تنخفض شحنات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook بشكل أبطأ من سوق أجهزة الكمبيوتر بشكل عام في عام 2020، على الرغم من أن الانخفاض في سوق أجهزة الكمبيوتر على وجه الخصوص يمكن أن يكون أسوأ بكثير.

وقد ادعى تقرير من شركة جارتنر أنه مع العمل من المنزل لتصبح المعيار الجديد، تتحول أقسام تكنولوجيا المعلومات إلى المزيد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة Chrome للعمل.

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وقال رانجيت أتوال، كبير مديري الأبحاث في شركة جارتنر: "هذا الاتجاه إلى جانب الأعمال المطلوبة لإنشاء خطط مرنة لاستمرارية الأعمال ستجعل دفاتر الأعمال التجارية تحل محل أجهزة الكمبيوتر المكتبية حتى 2021 و2022"، أما بالنسبة للهواتف المحمولة، فإن التقرير يتنبأ بأنه من المتوقع أن ينخفض ​​إجمالي الشحنات بنسبة 14.6٪ في عام 2020.

وفي هذه الفئة، فإن الانخفاض أقل بقليل بنسبة 13.7٪ مما أدى إلى انخفاضه إلى 1.3 مليار وحدة في عام 2020، كما يشير التقرير إلى أن المستهلكين قد زيادة الفترة الزمنية التي يستخدمون فيها هواتفهم من متوسط ​​2.5 سنة إلى 2.7 سنة حتى 2020.

وقال التقرير "بينما زاد المستخدمون من استخدام هواتفهم المحمولة للتواصل مع الزملاء وشركاء العمل والأصدقاء والعائلات أثناء عمليات الإغلاق، قللوا الدخل المتاح سيؤدي إلى انخفاض عدد المستهلكين ترقية هواتفهم، ونتيجة لذلك، فإن عمر الهاتف سيمتد من 2.5 سنة في 2018 إلى 2.7 سنة في 2020 ".

وعندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية 5G، يشير التقرير إلى أنها تمثل 11 ٪ من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في عام 2020، "بشكل عام، سيتأثر الإنفاق على هواتف 5G في معظم المناطق باستثناء الصين، حيث من المتوقع استمرار الاستثمار في البنية التحتية 5G، مما يسمح يضيف مزودو الخدمة في الصين تسويق هواتف الجيل الخامس بشكل فعال.