Huawei قد تُعلن عن ساعة الذكية راقية تحت العلامة التجارية ” Huawei Mate Watch “

فاطمة أيت طالب - دبي - تقدمت شركة Huawei بطلب للحصول على العلامة التجارية ” Mate Watch ” في وقت سابق من هذا الشهر في الصين وهي محيرة إلى حد ما. تمتلك الشركة بالفعل مجموعة من الساعات الذكية التي تحمل العلامة التجارية ” Huawei Watch GT ” علمًا أن الساعة الذكية الأحدث من الشركة تحمل إسم Huawei Watch GT 2e. ماذا تعني إذن هذه العلامة التجارية الجديدة؟

حسنًا، في البداية إعتقدنا أنها ستكون تشكيلة منفصلة راقية تُدعى ” Mate Watch ” لتتماشى مع سلسلة الهواتف الذكية Huawei Mate Series. ولكن هناك أيضًا إمكانية تغيير العلامة التجارية Huawei Watch GT بـ Huawei Mate Watch مع إبقاء هذه العلامة التجارية خاصة بالساعات الذكية الراقية وترك الساعات الذكية الإقتصادية لعلامتها التجارية الفرعية Honor التي تقوم بإصدارها تحت العلامة التجارية Honor MagicWatch.

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في كلتا الحالتين، يبدو توقيت العلامة التجارية مناسبًا بما يكفي للساعة للوصول جنبًا إلى جنب مع سلسلة الهواتف الذكية Huawei Mate 40 Series في وقت لاحق من هذا العام. نحن على يقين من أنه بحلول ذلك الوقت ستظهر المزيد من المعلومات لرسم صورة أفضل.