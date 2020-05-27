شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أول دولة تستخدم تطبيق أبل وجوجل لتتبع فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدف لاتفيا إلى أن تصبح واحدة من أولى الدول التى تطلق تطبيقًا للهواتف الذكية باستخدام مجموعة الأدوات الجديدة التى تم إنشاؤها بواسطة عملاقى التكنولوجيا أبل و جوجل للمساعدة فى تتبع عدوى فيروس كورونا التاجي.

وكان النجاح المبكر لتتبع التطبيقات فى دول مثل سنغافورة وأستراليا غير مكتمل لأن جهاز iPhone من أبل لا يدعم منهجهم فى استخدام Bluetooth قصير المدى لقياس مخاطر الإصابة.

وعلى النقيض من ذلك، يعتمد تطبيق Apturi Covid (Stop Covid) فى لاتفيا على التكنولوجيا التى تم إطلاقها الأسبوع الماضى من قِبل أبل وجوجل، حيث تشغل أنظمة تشغيل iOS و Android نحو 99٪ من الهواتف الذكية فى العالم.

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وقال مطورو التطبيق فى بيان: "يعتقد المطورون أن الاعتماد على هذا المعيار سيضمن تبنيًا واسعًا وتوافقًا أيضًا مع مرور الوقت مع تطبيقات تتبع جهات الاتصال فى جميع أنحاء العالم والتى من المتوقع أيضًا أن تعتمد نفس إطار إخطار التعرض".

ويعمل التطبيق فقط داخل دولة البلطيق التى يبلغ عدد سكانها حوالى 2 مليون شخص فى البداية، لكن نهجها ينسجم مع لاتفيا مع تحالف من الدول الأوروبية - بما فى ذلك ألمانيا وسويسرا وإستونيا - التى تعمل على تمكين تطبيقاتها الوطنية من "التحدث" مع بعضها البعض عبر الحدود، مثل التجوال عبر الأجهزة المحمولة، لذا سيمكن هذا التشغيل للتطبيق من العمل عندما يسافر المستخدم إلى الخارج ، مما يمنح الحكومات ثقة أكبر لتخفيف قيود السفر دون التسبب فى موجة ثانية من الوباء.