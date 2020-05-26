ردمي تعلن عن أرخص هاتف 5G في السوق

أعلنت (ردمي) Redmi – العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي – عن هاتفين ذكيين جديدين هما: (ردمي 10إكس 5جي) Redmi 10X 5G، و(ردمي 10إكس برو 5جي) Redmi 10X Pro 5G.

ويمتاز الهاتفان بدعم الاتصال الثنائي الوضع بشبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى دعم شريحتي 5G، كما يمتازان بشاشة AMOLED، ومعالج من نوع Dimensity 820، وأسعار منافسة.

ويقدم هاتفا (ردمي 10إكس 5جي) و(ردمي 10إكس برو 5جي) شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.57 بوصات وبدقة +FHD، مع قَطع على شكل قطرة ماء يحتوي الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل في هاتف (10إكس 5جي)، وبدقة 20 ميجابكسل في هاتف (10إكس برو 5جي). وتأتي الشاشة محمية بزجاج من نوع (جوريلا جلاس 5).

وعلى ظهر الهاتفين، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، أما هاتف (10إكس برو 5جي) فهو يمتاز بوجود كاميرا لتصوير العمق بدقة 8 ميجابكسل وتقريب بصري بمعدل 3x، وتقنية التثبيت البصري، بالإضافة إلى كاميرا لتصوير الأجسام القريبة بدقة 5 ميجابكسل.

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ويحتوي الهاتفان ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت في (10إكس 5جي)، وبحجم 8 جيجابايت في هاتف (10إكس برو 5جي). أما ذاكرة التخزين الداخلي فهي بسعة 64 جيجابايت إلى 256 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتفان بواجهة المستخدم MIUI 12 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويحتوي الهاتفان أيضًا بطارية بسعة 4,520 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واطًا في هاتف (10إكس 5جي)، وباستطاعة 33 واطًا في (10إكس برو 5جي). ويأتي الهاتفان مع مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP53، ومنفذ لسماعات الأذن، ويدعم (10إكس برو 5جي) تقنية NFC.

وسيتوفر الهاتفان بأربعة ألوان هي: الأزرق، والوردي، والذهبي، والأبيض. وسيُباع هاتف (10إكس 5جي) بسعر يعادل 224 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 252 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 294 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 336 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وستبدأ المبيعات اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو المقبل.

أما هاتف (10إكس برو 5جي) فسيُباع بسعر يعادل 322 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 364 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وستبدأ المبيعات اعتبارًا من 6 حزيران/ يونيو المقبل.