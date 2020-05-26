تكنولوجيا: تسريبات 3C تكشف عن مواصفات هاتف Galaxy Note20 Plus

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy Note20 Plus المرتقب من سامسونج اليوم في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم SM-N9860، حيث إستعرضت التسريبات مواصفات الهاتف الرئيسية.
أكدت التسريبات الجديدة اليوم على أن هاتف Galaxy Note20 Plus ينطلق بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.87 إنش، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 3096 في 1444 بيكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.
أيضاً يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما يضم الهاتف وحدة بتصميم مربع للكاميرة الخلفية بنفس تصميم الكاميرة الذي جاء في هاتف S20 Ultra، حيث يتميز المستشعر الرئيسي في الكاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل.
كما يدعم هاتف Galaxy Note20 Plus بطارية بقدرة 4500 mAh، ومن المتوقع أن تعلن سامسونج رسمياً عن الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف Galaxy Note20 خلال شهر أغسطس، حيث تؤكد التسريبات على أن العملاق الكوري مستمرة في جدولها الزمني للإعلان عن هواتف Note حتى الآن.
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