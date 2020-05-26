تكنولوجيا: Realme X3 SuperZoom ينطلق رسمياً بكاميرة periscope مع دعم تكبير hybrid حتى 60 مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Realme اليوم هاتف Realme X3 SuperZoom الذي يستهدف ميزة التكبير مع كاميرة periscope تدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير hybrid حتى 60 مرة، كما ينطلق بمعالج Snapdragon 855 Plus بسعر 499 يورو.

يتميز هاتف Realme X3 SuperZoom بشاشة IPS LCD بحجم 6.57 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث للإطارات 120Hz، أيضاً يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ويضم هاتف Realme X3 SuperZoom رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين في UFS 3.0 بسعة 256 جيجا بايت، كما يأتي نظام التبريد في غرفة بخار تعمل على خفض حرارة الهاتف.

وفي مواصفات الكاميرة الخلفية يضم هاتف Realme X3 SuperZoom مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل لدعم تكبير hybrid حتى 60 مرة، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وبعد بؤري 122مم في كاميرة periscope تدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

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كما تدعم الكاميرة الرئيسية في الهاتف تقنية Nightscape 4.0 للتصوير الليلي، مع ميزة التحكم اليدوي في ضبط الإعدادات مثل ISO، وسرعة للمصراع، مع توازن اللون الأبيض، وميزة التركيز التلقائي، ونمط بتقنية الذكاء الإصطناعي لضبط إعدادات الكاميرة كاملة للتصوير.

أيضاً يضم هاتف Realme X3 SuperZoom مستشعر Sony IMX616 للكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع دعم لقطات Nightscape في المستشعر الرئيسي لتصوير سيلفي في الإضاءة المنخفضة.

ويتوفر هاتف Realme X3 SuperZoom للبيع في 2 من يونيو بسعر 499 يورو، حيث يبدأ الحجز المسبق اليوم بإختيارين في الألوان هما الأبيض والأزرق.

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