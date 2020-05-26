تكنولوجيا: هاتف Realme 6s ينطلق رسمياً بمعالج Helio G90T ومستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً عن هاتف Realme 6s الذي يأتي برقاقة معالج Helio G90T، كما يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم معدل تحديث 90Hz في الشاشة.

ينطلق هاتف Realme 6s بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، مع معدل تحديث في الشاشة 90Hz، كما يدعم التبديل إلى معدل 60Hz، أيضاً يضم الهاتف طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3.

كما يضم هاتف Realme 6s رقاقة معالج Helio G90T مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يتميز الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر ISOCELL GW1 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر B&W بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

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وتدعم الكاميرة الخلفية تقنية Super Nightscape 2.0 للتصوير الليلي، مع Chroma، مع دعم تصوير Portrait في الكاميرة الأمامية وأيضاً Portrait في الإضاءة المنخفضة، كما يمكن تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 120 إطار لكل ثانية، كما يدعم هاتف Realme 6s تسجيل فيديو 4K، وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

وينطلق هاتف Realme 6s بقدرة بطارية 4300 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W لشحن الهاتف بنسبة 100% خلال 55 دقيقة فقط، أيضاً يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم، مع منفذ USB C، ويتوفر هاتف Realme 6s باللون الأسود بسعر 200 يورو على أن ينطلق للبيع في 2 من يونيو.

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