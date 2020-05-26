Galaxy Watch Active 2 تحصل أخيرًا على ميزة ECG في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - تمامًا مثل Apple Watch، تحتوي Galaxy Watch Active 2 على جميع المستشعرات اللازمة لإجراء التخطيط الكهربائي للقلب ECG. ومع ذلك، تحتاج هذه الميزة إلى بعض الموافقات الإضافية من الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم حتى تعمل. حسنًا، لقد حصلت الساعة الذكية الأحدث من شركة سامسونج أخيرًا على الضوء الأخضر من وزارة الأغذية والدواء في كوريا الجنوبية. كان لا بد على Apple Watch Series 5 المرور بهذه العملية في عدة مناطق حول العالم أيضًا، وقد إستغرقت الكثير من الوقت.

في منشور على مدونتها الرسمية، أعلنت شركة سامسونج أن الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 حصلت على شهادة ECG أخيرًا من كوريا الجنوبية وستبدأ في إرسال التحديثات لعملائها في كوريا الجنوبية في وقت ما في الربع الثالث من هذا العام.

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الخبر غير السار هو أنه لا يزال يتعين على الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 الحصول على نفس الموافقة من الهيئات التنظيمية المماثلة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبقية أنحاء العالم. ومع إستمرار تفشي فيروس COVID-19، نحن نتوقع أن يحدث تأخر في ذلك.