شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من 40٪ من الجمهوريين يعتقدون استغلال بيل جيتس لأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تعمق أزمة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أصابع الاتهام نحو بيل جيتس، حيث تنبأ الملياردير الخيري باحتمال حدوث جائحة عالمية منذ سنوات، ورغم أنه كان يعمل بجد للمساعدة في مكافحة تفشي مرض Covid-19، ومع ذلك يبدو أن عددًا مذهلاً من الأمريكيين يؤمنون بنظرية مؤامرة سخيفة بطلها رئيس مايكروسوفت السابق.

وبحسب موقع metro البريطانى، فوفقًا لمسح أجرته Yahoo News وYouGov، يبدو أن الكثير من الناس يعتقدون أن جيتس يخطط لإطلاق لقاح حتى يتمكن من البدء في تتبع الأمريكيين العاديين أثناء حياتهم، وتقول النظرية أن جيتس سيستخدم اللقاحات لوضع الرقائق الدقيقة داخل مليارات الأشخاص لمتابعة تحركاتهم.

وقد سأل الاستطلاع 1640 من البالغين الأمريكيين ووجد أن 44٪ من المستطلعين الذين حددوا أنفسهم على أنهم جمهوريون يصدقون القصة، وفي المقابل، يعتقد ذلك 19٪فقط من الناخبين الديمقراطيين.

ويعتقد نصف جميع الأمريكيين (50 في المئة) الذين يعتمدون على فوكس نيوز كمصدر إخباري تلفزيوني رئيسي بهذه النظرية، كما أن 44 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لترامب في عام 2016 يفعلون ذلك أيضًا - على الرغم من أن فوكس وترامب لم يروجا لها.

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وفي الوقت نفسه، يقول 15 بالمئة فقط من مشاهدي MSNBC و12 بالمئة من ناخبي كلينتون أن القصة حقيقية، ومن الواضح أنه لا توجد حقيقة للقصة على الإطلاق، لكن ذلك لم يمنع انتشار الفكرة كالنار في الهشيم عبر الإنترنت، وبالطبع، طرح وباء فيروس كورونا تحديًا كبيرًا من حيث إدارة المعلومات وازدهرت نظريات المؤامرة الأخرى المحيطة بالفيروس.

لكن الأبحاث التي أجرتها شركة Zignal Labs، وهي شركة في سان فرانسيسكو تحلل مصادر وسائل الإعلام مثل التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي لفهم الاتجاهات، تقول إن نظريات المؤامرة المتعلقة بجيتس تنمو بشكل كبير.

وقد انتشرت الخدع المحيطة بـ جيتس وCovid-19 عبر فيس بوك ويوتيوب وتويتر لدرجة أنها فاقت عدد نظريات مؤامرة فيروس كورونا المتعلقة بشبكات الجيل الخامس 5G بنسبة 33 ٪ من فبراير إلى أبريل، وقد يأتي جزء من هذه النظريات من حقيقة أن جيتس كان من المنتقدين الصريحين للرئيس ترامب والطريقة التي تعامل بها مع الأزمة في الولايات المتحدة.

يذكر أنه منذ أن غادر مايكروسوفت، أسس جيتس مؤسسة بيل ومليندا جيتس مع زوجته وتحول بالكامل إلى العمل الخيري، والجوا أمراض مثل شلل الأطفال والملاريا في جميع أنحاء العالم وحذروا لسنوات من مخاطر الأمراض المعدية، فيما حذر جيتس، 64 عاما، في خطاب له في TED Talk قبل خمس سنوات، من أن "الكارثة العالمية" التالية لن تكون ناجمة عن الحرب، ولكن بسبب فيروس.