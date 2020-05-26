تكنولوجيا: Redmi تعلن رسمياً عن سلسلة هواتف Redmi 10X بميزة الإتصال بشبكات 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Redmi اليوم رسمياً عن أحدث إصدارات الشركة من هواتف 5G التي تشمل كلاً من هاتفي Redmi 10X وRedmi 10X Pro، والتي تتميز برقاقة معالج Dimensity 820 الجديدة من MediaTek.

تنطلق سلسلة هواتف Redmi 10X الجديدة من شاومي من فئة هواتف 5G المتوسطة، حيث أكدت شاومي على أن الإصدارات الجديدة سجلت 415672 نقطة معالج Dimensity 820 الجديد في إختبارات Antutu، كما تتميز هواتف Redmi 10X بدعم اثنان من شرائح SIM بتقنية 5G، كما تدعم الهواتف شبكات sub-6Ghz 5G.

كما يضم هاتف Redmi 10X Pro بطارية بقدرة 4520 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، حيث يمكن دعم شحن نسبة 58% من البطارية خلال 30 دقيقة، كما يأتي هاتف Redmi 10X بقدرة بطارية 4520 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

أيضاً يتميز هاتف Redmi 10X بشاشة OLED بحجم 6.57 إنش، بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، كما تدعم الإصدارات الجديدة محتوى HDR 10 بلس، مع أبعاد 20:9، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما تعادل سرعة اللمس في الشاشة 180Hz.

ويضم هاتف Redmi 10X Pro إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، وتكبير رقمي حتى 30 مرة، وتكبير hybrid حتى 5 مرات، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل مع عدسات macro.

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وتأتي الكاميرة الأمامية لهاتف Redmi 10X Pro في نتوء القطرة مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل، مع ميزة دعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 120 إطار لكل ثانية.

من جانب أخر يأتي هاتف Redmi 10X بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن تدعم هواتف Redmi 10X ميزة العلامة المائية في الصور وفقاً لموضوع الصور من كائنات أو مواقع، كما تنطلق هواتف Redmi 10X بواجهة MIUI 12، مع معايير IP53 لمقاومة الماء والغبار، أيضاً تضم الهواتف منفذ USB-C للشحن، مع مدخل 3.5مم، كما يدعم Redmi 10X Pro تقنية NFC.

وينطلق هاتف Redmi 10X بسعر يبدأ من 224 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يأتي هاتف Redmi 10X Pro بسعر يبدأ من 322 دولار للنموذج الرئيسي.

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