تقرير جديد يكشف عن معلومات مهمة حول الهاتف Motorola Razr 2020 القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا في الربع الأخير من العام الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Motorola Razr 2019 بإعتباره هاتفها الذكي الأول القابل للطي، ولكن لسوء الحظ، قررت شركة موتورولا إطلاق هذا الهاتف مع مواصفات تقنية متوسطة على الرغم من حقيقة أنه يُكلف 1500 دولار أمريكي، على عكس شركة سامسونج التي قررت إطلاق هواتفها الذكية القابلة للطي الحالية مع مواصفات تقنية أكثر تقدمًا.
ومع ذلك، يبدو أن شركة موتورولا تعتزم مواصلة القيام بذلك مع الهاتف Motorola Razr 2020، فقد تردد الآن أن الشركة تعتزم تزويد هذا الهاتف بالمعالج Snapdragon 765 بدلاً من المعالج Snapdragon 865 أو معالج رائد آخر، على الرغم من حقيقة أن إستخدام Snapdragon 765 يعني أيضًا دعم الهاتف Motorola Razr 2020 لشبكات الجيل الخامس 5G. وبصرف النظر عن المعالج، فقد تردد الآن كذلك أن الهاتف Motorola Razr 2020 سيأتي مع بطارية بسعة 2845mAh، وهي البطارية التي لا تزال صغيرة وفقًا لمعايير اليوم.
تردد كذلك أن الهاتف Motorola Razr 2020 سيصل مع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، ومع كاميرا أساسية تمتاز بدقة 48 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فقد قيل الآن كذلك أن الهاتف Motorola Razr 2020 سيصل مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، وبشكل مسبق مع نظام Android 10.
يجري تطوير الهاتف Motorola Razr 2020 مع أخذ السوق الصيني وأسواق أمريكا الشمالية بعين الإعتبار، لذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق هذا الهاتف في جميع الأماكن أو ما إذا كان سيقتصر على أحد الأسواق.
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