تسريب معلومات جديدة حول الهاتف Surface Duo المزدوج الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد فترة وجيزة من تسريب بعض مواصفات Surface Duo القادم من مايكروسوفت، ظهرت أيضًا معلومات حول ميزات القلم. ووفقا لموقع Windows Latest، سيقدم الجهاز تكاملاً متقدمًا للقلم لمطابقة تجربة المستخدم الإجمالية لأجهزة Surface الأخرى بشكل أفضل.

يُقال أن المطورين يعملون بالفعل على ذلك. ووفقًا للتقرير، تم تعديل حزمة الإدخال لنظام الأندرويد بحيث يمكنها دعم الإدخال باللمس من الإصبع والقلم في نفس الوقت والعمل بسلاسة عبر كلتا الشاشتين. وبما أن قلم Surface Pen يتعرف على مستويات الضغط المختلفة، فإن مايكروسوفت ستجعل ذلك ممكنًا على نظام الأندرويد أيضًا. سحب الأشياء من إحدى الشاشات إلى الأخرى سيكون طبيعيا وسيتم أيضًا تفعيل الإيماءات المخصصة لأجهزة Surface مثل النقر المُزدوج بإستخدام القلم لإلتقاط صورة للشاشة.

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لقد عمل المطورون أيضًا على تأخر الإدخال لجعل التجربة بكاملها تبدو ” طبيعية أكثر ” وعند إستخدام القلم Surface Pen للرسم، ستشعر وكأنك تحرك القلم عبر شاشتين مختلفتين. لسوء الحظ، هناك بعض التحديات التي يجب على فريق المطورين التغلب عليها.

أخيرًا وليس آخرًا، يدعي التقرير الجديد أن Surface Duo سيعمل بنظام Android 10 في وقت لاحق من هذا العام، ولكنه سيحصل على نظام Android 11 بعد فترة وجيزة.