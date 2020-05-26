براءة إختراع تُلمح لقدوم Galaxy Fold 2 مع القدرة على مقاومة المياه، وشاشة خارجية طويلة للإشعارات

فاطمة أيت طالب - دبي - تشير براءة إختراع جديدة نشرها المكتب العالمي للملكية الفكرية مؤخرًا من شركة سامسونج إلى عدة إحتمالات تخص خليفة الهاتف القابل للطي Galaxy Fold القادم من الشركة الكورية. تعرض بعض الصور التي تستند على مخططات براءة الإختراع نوعًا جديدًا من الشاشة الخارجية لـ Galaxy Fold 2. هذه الشاشة طويلة وتعرض الإشعارات فقط، لذلك يبدو أنه لن تكون هناك طريقة لإستخدام الهاتف فعليًا بدون فتحه.

تستخدم براءة الإختراع نفسها لغة تشير إلى أن Galaxy Fold 2 القادم سيحمل شهادة مقاومة المياه والغبار، وهذا ما يُلمح إلى أن الهاتف القابل للطي القادم من سامسونج سيضم على الأرجح هيكلاً مصممًا في الأساس لمُقاومة المياه والغبار.





براءة الإختراع هذه منطقية، ولكن القدرة على تنفيذ وإنتاج جهاز قابل للطي بكميات كبيرة محمي تمامًا من الرطوبة الخارجية سيكون تحديًا كبيرًا، وخاصة إذا كان يملك شاشة مرنة قابلة للطي. ليس لدينا شك في أن شركة سامسونج قادرة على القيام بذلك، على الرغم من أنها لم تقم بذلك من قبل.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فيبدو أنه سيتم تسعير الهاتف Galaxy Fold 2 بين 1780$ و 1880$ على عكس الهاتف Galaxy Fold الحالي الذي يُكلف 1980$. ويقول المحلل البارز Ross Young أنه سيتم الكشف عن الهاتف جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series في شهر أغسطس المقبل، ويتوقع أن يتم البدء بشحن الهاتف في شهر سبتمبر.

هذه ليست مصادفة، فالشاشة القابلة للطي الجديدة المستخدمة في Galaxy Fold 2 ستدعم القلم الإلكتروني S Pen. ويُشاع بأن هذه الشاشة ستمتاز بحجم 7.59 إنش وبدقة 1689×2213 بكسل، وسيتم حمايتها بطبقة Ultra Thin Glass الزجاجية، تمامًا مثل Galaxy Z Flip. هناك أيضًا حديث عن دعم هذه الشاشة لمعدل التحديث 120Hz.

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أما بالنسبة للشاشة الخارجية، فقد تردد كذلك أنها ستشهد زيادة في الحجم والدقة بحيث تردد أنها ستأتي في الهاتف Galaxy Fold 2 القادم بحجم 6.23 إنش وبدقة 2267×819 بكسل وستمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

من ناحية أخرى، تردد كذلك أن شركة سامسونج ستقوم في الهاتف Galaxy Fold 2 الجديد بترقية دقة الكاميرا الأمامية إلى 64 ميغابكسل وسيتم إرفاقها بكاميرتين إضافيتين، واحدة تمتاز بدقة 12 ميغابكسل والأخرى تمتاز بدقة 16 ميغابكسل. هذا الأمر يجعلنا نشك فيما إذا كانت شركة سامسونج تنوي إستخدام نفس الكاميرا الثلاثية الموجودة في كل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 في الهاتف Galaxy Fold 2.

الهاتف Galaxy Fold 2 أو أيًا كان إسمه سيدعم أيضًا شبكات الجيل الخامس 5G، وسيحصل على ذاكرة تخزينية أصغر بحجم 256GB لخفض التكاليف من أجل عرض الهاتف بسعر أرخص في السوق.