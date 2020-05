شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مستخدمتهاش .. يعنى إيه منصة ألعاب Apple Arcade الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد منصة ألعاب "أبل أركيد" هي خدمة الاشتراك في ألعاب الفيديو من قبل أبل، لأجهزة iOS و‌آي باد OS و‌تي في OS و‌ماك OS، وقد تم الإعلان عن الخدمة في مارس 2019، وتم إصدارها في 19 سبتمبر 2019، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنها.

فكرة Apple Arcade

تعتمد Apple Arcade على الاشتراكات الشهرية لتوفير محتوى الألعاب للمستخدمين على مدار الشهر، وهي تأتى بعدد 100 لعبة حصرية وجديدة للمستخدمين، كما تتيح خدمة Apple Arcade مشاركة أفراد العائلة فى الاشتراك المدفوع، حيث ستتوفر الألعاب للمستخدمين دون المادة الإعلانية، أو طلبات شراء داخل الألعاب.

Advertisements

مميزات منصة Apple Arcade

توفر Apple Arcade للمستخدمين ميزة التحكم فى عرض الألعاب للأطفال وذلك من خلال تحديد وقت الشاشة عبر الإعدادات، كما توفر للمستخدمين الألعاب دون الاتصال بالإنترنت، حيث لا تعتمد Apple Arcade على بث الألعاب سحابيا، وبدلا من ذلك، تعتمد على تثبيت الألعاب واللعب دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

أبرز الألعاب المتاحة

تمتلك الآن المنصة ما يصل إلى 100 لعبة على أجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV كما تم إضافة ست ألعاب أخرى، والتى تشمل Sociable Soccer، التى كانت شائعة فى أوائل التسعينيات، وتشمل الألعاب الجديدة الأخرى UFO on Tape: First Contact ولعبة 2010's UFO on Tape.

كما توجد أيضا ألعاب Takeshi و Hiroshi by Oink Games اللذين يجمعان عالم الرسوم المتحركة مع لعبة تقمص الأدوار ويحكى قصة شقيقين، فيما تستند قصة خيال اللعبة Guildlings by Sirvo Studios إلى الإلهام من أشياء مثل ألعاب RPG الكلاسيكية وألعاب الألغاز.