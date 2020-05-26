شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل" تبتكر مستشعرات "ضوئية" لمراقبة صحة مستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت شركة "أبل" الأمريكية مستشعرات "ضوئية" جديدة من نوعها ستضيفها إلى السماعات الشهيرة "آير بودز"، وستعمل تلك المستشعرات الضوئية الجديدة، وفقا لما أورده موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص على مراقبة البيانات الصحية للمستخدمين.

وستهتم تلك المستشعرات الضوئية فى سماعات "آير بودز" برصد مستوى الأكسجين فى الدم، ومعدل ضربات القلب، وستعمل كذلك على رصد عدد الخطوات التى يسيرها المستخدم، وحركة رأسه، لتفسير معدل ضربات القلب.

ولكن نقلت أبل تلك المستشعرات إلى الأذن، هو التطور الكبير، لأنها تيعتمد على رصد قراءات صحية أكثر دقة من ذى قبل.

كما ستستخدم سماعات "آير بودز" تلك التقنيات من أجل رصد مثلا توقف التنفس أثناء النوم، وإمكانية إصدارها رسالة تحذير عاجلة إلى أحد أقربائك أو إلى وحدات الإسعاف والطوارئ.

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وقد يرتبط عمل تلك السماعات والمستشعرات الضوئية مع ساعة أبل الذكية المرتقبة "أبل ووتش الجيل الخامس" والتى تنوى دعمها لميزات تتبع اللياقة البدنية واكتشاف حالات الإصابة بأمراض القلب والوقاية منها.

جدير بالذكر كشف مؤخرا موقع 9to5Mac عن خطط أبل لطرح سماعات جديدة، تطلق عليها اسم AirPods Studio، وأوضح تسريب جديد أنها ستكون أذكى سماعات رأس على الإطلاق، وتشمل السماعات التي توضع فوق الأذن – التي يشاع أيضًا أنها ستحمل اسم AirPods X – عددًا من أجهزة الاستشعار التي يمكنها اكتشاف كيفية ارتدائها، وإعادة توجيه قنوات الصوت اليسرى واليمنى لتتناسب مع بعضها البعض.