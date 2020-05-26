تكنولوجيا: مقطع فيديو تشويقي يؤكد على إعدادات ثلاثية في كاميرة هاتف OPPO Reno4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo مقطع فيديو تشويقي رسمي إستعرضت من خلاله تصميم إصدارها القادم من سلسلة هواتف Reno والذي ينطلق قريباً بعنوان Reno4.

في وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت صورة حية لـهاتف OPPO Reno4 على شبكة الإنترنت، والتي كشفت عن تصميم الجهة الخلفية للهاتف الذي يختلف عن تصميم الإصدار السابق بشكل كبير.

والآن، أصدرت الشركة أول فيديو تشويقي لسلسلة Reno4 لعرض تصميمها، إذ كشف الفيديو عن إصدار أزرق اللون من OPPO Reno4 / Reno4 Pro. وعلاوة على ذلك، تحتوي الجهة الخلفية على نص “Reno Glow” كبير الحجم محفور.

Advertisements

كما تضم الحافة اليسرى من هاتف Reno4 أزرار للتحكم في مستوى الصوتيات، في حين يظهر زر الطاقة على الحافة اليمنى، ويتكون الجزء السفلي من الهاتف من مكبر صوت خارجي وفتحة USB-C وميكروفون.

أما بالنسبة لوحدة الكاميرة البارزة في الجهة الخلفية من هاتف Reno4، فتضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع نظام ضبط تلقائي للصورة بالليزر بجوار العدسة الثالثة من الأعلى.

المصدر

اعلان





