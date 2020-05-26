الأرصاد: غداً طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.. والعاصمة 32

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، غداً الأربعاء، طقساً معتدلاً على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً وشبورة خفيفة صباحاً، فيما تشهد السواحل الشمالية طقساً لطيفاً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.
وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن خبراء الهيئة توقعوا أن يشهد شمال الصعيد طقساً مائلاً للحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة.
وتوقع الخبراء أن يسود البلاد ليلاً طقساً مائلاً للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائلاً للبرودة ، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائلاً للبرودة .
كما توقعوا نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وأمطاراً خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر فهي كالتالي:
القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجات
الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجات
مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجات
سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات
قنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجات
أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة
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