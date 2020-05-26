شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أطباء بمستشفيات لندن يستعينون بنظارات مايكروسوفت لتقليل الاحتكاك بمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم الأطباء فى مستشفيات لندن سماعات الواقع المختلط من Microsoft لتقليل عدد الموظفين الذين يتعاملون مع مرضى COVID-19، إذ تبدو سماعات الرأس مثل قناع يحيط بالرأس ومجهز بمستشعرات وكاميرا، كما يوجد بالداخل شاشة صغيرة حيث يتم عرض صور ثلاثية الأبعاد لمن يرتديها.



نظارة مايكروسوفت

وتحدث الدكتور جيمس كينروس، الجراح والمحاضر الذى يستخدم HoloLens منذ ثلاث سنوات، كيف يبدو العمل مع سماعة الرأس كطبيب: "أحد الأشياء التى يمكنك القيام بها هو أنه يمكنك أخذ، على سبيل المثال، مسح ضوئى أو صورة مأخوذة من أشعة سينية، كما يمكنك إعادة إنشائها إلى ثلاثة أبعاد ويمكنك عرض ذلك كصورة ثلاثية الأبعاد فى مجال التشغيل، إذ يمكن للأطباء تحريك الصور فى العدسة ومعالجتها باستخدام أيديهم عن طريق الضغط على الصور".



مرضي كورونا

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تم استخدام هذه التقنية فى الماضى لمساعدة الأطباء عند إعادة بناء الأطراف بعد الجراحة من خلال تحديد الأوعية الدموية، ولعلاج مرضى سرطان الحوض، ومع ذلك فى بداية الفيروس التاجى، رأى الأطباء طريقة جديدة يمكن للتكنولوجيا أن تكون مفيدة.



تقليل الاختلاط بالمرضى

وأضاف كينروس: "لقد بدأنا فى استخدام نظارات HoloLens خلال COVID لأن العاملين فى مجال الرعاية الصحية كانوا يتأذون لأنهم لم يكونوا محميين بشكل كاف، وكافحت المملكة المتحدة لتزويد الموظفين فى الخدمة الصحية الوطنية (NHS) بكميات كافية من معدات الحماية الشخصية (PPE) لحمايتهم خلال الوباء

وتأتى HoloLens مع برنامج يسمى Remote Assist يعمل عبر Microsoft Teams للسماح للأطباء بتقليل عدد الموظفين الذين يخرجون إلى الأجنحة عن طريق حمل صورة ثلاثية الأبعاد لزملائهم معهم عندما يذهبون فى جولاتهم، بدلاً من تواجد العديد من الأطباء فى نفس الجناح مرة واحدة.