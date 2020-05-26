تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات هاتف Razr 2 القابل للطي من موتورولا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت تسريبات جديدة عبر مطوري XDA حول إصدار موتورولا القادم من الهواتف القابلة للطي Razr 2، حيث إستعرضت التسريبات مواصفات الهاتف الذي ينطلق رسمياً لاحقاً هذا العام.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى خطط موتورولا للإعلان عن هاتف Razr 2 خلال شهر سبتمبر من هذا العام، ولقد أكد مطوري XDA على أن هاتف Razr 2 يأتي بترقية في المواصفات عن الإصدار الحالي Razr.

وفقاً لما جاء من تفاصيل نشرت عبر مطوري XDA حول هاتف Razr 2، فإن موتورولا تقدم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 765 5G، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية وسعة تخزين أعلى، حيث يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، مع بطارية بقدرة 2845 mAh.

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كما يضم هاتف Razr 2 مستشعر رئيسي ISOCELL Bright GM1 بدقة 48 ميجا بيكسل، وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي جاء بمستشعر 16 ميجا بيكسل، أيضاً تحصل الكاميرة الأمامية على ترقية مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل في Razr، إلى مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل في هاتف Razr 2.

أيضاً أكد مطوري XDA على أن هاتف Razr 2 يأتي بنظام تشغيل Android 10، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بنفس الأبعاد المميزة للإصدار السابق في الشاشة الرئيسية والشاشة الثانوية أيضاً، حيث تأتي الشاشة القابلة للطي بحجم 6.2 إنش، بينما تتميز الشاشة الثانوية بدقة 2.7 إنش.

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