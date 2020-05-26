ْXiaomi تكشف النقاب رسميًا عن سلسلة هواتف Redmi 10X 5G Series، وتُكلف إبتداءً من 224$

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما شوقت لقدومها في الفترة الماضية، قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Redmi 10X 5G Series، وهي السلسلة التي تتألف الآن من Redmi 10X 4G و Redmi X10 5G و Redmi X10 5G Pro، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن Redmi X10 4G ليس هاتفًا جديدًا كليًا، فهو يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi Note 9 مما يجعله يمثل النسخة الصينية من هذا الأخير.

Redmi 10X 5G

وبالنسبة للهاتف Redmi 10X 5G، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 820، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4520mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

وعلاوة على ذلك، الهاتف Redmi X10 5G الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 12 الأحدث من شركة Xiaomi.

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Redmi 10X Pro 5G





أما بخصوص الهاتف Redmi 10X Pro 5G، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 820، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4520mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.

وعلاوة على ذلك، الهاتف Redmi X10 Pro 5G الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 12 الأحدث من شركة Xiaomi.

الأسعار والتوافر

سيتم عرض الهاتفين Redmi 10X 5G و Redmi 10X Pro 5G للبيع بألوان مُختلفة تشمل الأزرق والزهري والذهبي والأبيض. وبالنسبة للهاتف Redmi 10X 5G، فهو سيُكلف ما يُعادل 224$ لنسخة 6GB/64GB، وما يُعادل 252$ لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 294$ لنسخة 8GB/256GB. أما بخصوص الهاتف Redmi X10 Pro 5G، فهو سيُكلف ما يُعادل 322$ لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 364$ لنسخة 8GB/256GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض الهاتف للبيع Redmi 10X 5G إبتداءً من 1 يونيو بينما سيتم عرض الهاتف Redmi 10X Pro 5G للبيع إبتداءً من 6 يونيو.