Realme تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Realme X3 SuperZoom مع ست كاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من الإعلانات التشويقية، قامت شركة Realme أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X3 SuperZoom.

حصل الهاتف Realme X3 SuperZoom على إسمه من الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار التي جاء بها والتي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، وهي الكاميرا التي توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5، وتقريبًا هجينًا قدره ×60 بمساعدة من الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل. وبالنسبة لبقية كاميرات الهاتف في الخلف، فهي تشمل كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل. وبالنسبة للكاميرا الأساسية، فهي توفر Nightscape 4.0، والوضع الإحترافي Pro Mode والذي يسمح للمستخدمين بضبط الإعدادات يدويًا مثل ISO وسرعة الغالق وتوازن اللون الأبيض والتركيز التلقائي. وتجدر الإشارة إلى أن هناك وضع آخر يُدعى Tirpod Mode.

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وبغض النظر عن الواجهة الخلفية، فالهاتف Realme X3 SuperZoom الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للكاميرات في هذا الهاتف الذكي إلى ست كاميرات.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Realme X3 SuperZoom، فهي تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.57 إنش وبدقة 1080×2400 بكسل تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب، ومعالج ثماني النوى من فئة +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.

الهاتف Realme X3 SuperZoom متوفر للطلب المسبق إبتداءً من اليوم وسيتم عرض الدفعة الأولى من هذا الهاتف للبيع بشكل رسمي يوم 1 يونيو مع العلم بأنه سيتم عرض هذا الهاتف للبيع باللونين الأزرق والأبيض، ومقابل ما يُعادل 499 يورو.