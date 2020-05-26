قد نرى نسخة ” Steve Jobs Heritage Edition ” من النظارات الذكية Apple Glasses أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، رأينا مجموعة من التسريبات ذات الصلة بالنظارات الذكية Apple Glasses القادمة من آبل، بما في ذلك الإسم الرسمي والمواصفات التقنية والسعر والإطار الزمني للإطلاق، ولكن وفقا لتسريب جديد من المسرب الشهير Jon Prosser، فيبدو أن شركة آبل تخطط لإطلاق نسخة خاصة من نظاراتها الذكية تُدعى ” Apple Glasses Steve Jobs Heritage Edition “.

معروف على ستيف جوبز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي الراحل لشركة آبل، إرتداؤه لنظارات طبية مستديرة يُتوقع أن تكون هي أساس تصميم النظارات الذكية القادمة ” Apple Glasses Steve Jobs Heritage Edition “.

ووفقا للسيد Jon Prosser، فقد أوضح أن نظارات Apple Glasses Steve Jobs Heritage Edition ستكون مشابهة لـ Apple Watch Edition التي وصلت إلى السوق بسعر 10 آلاف دولار أمريكي عندما ظهرت لأول مرة. ومع ذلك، فنحن لسنا متأكدين مما إذا كانت Apple Glasses Steve Jobs Heritage Edition ستُكلف بدورها هذا السعر الباهظ علمًا أن النسخة العادية من هذه النظارات الذكية ستُكلف 499 دولار أمريكي فقط، وفقا للتسريبات السابقة. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن الصحفي الشهير Mark Gurman علق على هذه المعلومات الجديدة بالقول ” خيال كامل “، وبالتالي فهذه إشارة واضحة على أنه يتوجب عليك التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.

وبالعودة إلى التسريب السابق من Jon Prosser، فقد كشف لنا عن الكثير من المعلومات الجديدة حول نظارات آبل القادمة التي تستند على الواقع المعزز، بما في ذلك الإسم ” الرسمي “، والسعر المحتمل، وبعض المواصفات التقنية، وتاريخ الإطلاق.

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وفيما يخص السعر، فقد ذكر أن نظارات آبل للواقع المعزز ستُكلف إبتداءً من 499 دولار أمريكي مع خيار تحويلها إلى نظارات طبية لأولئك الذين يحتاجونها. هذا أرخص بكثير مما كنا نعتقد، فشركة آبل ليست مرادفة تمامًا لكلمة ” رخيص “. ومع ذلك، كشف لنا Jon Prosser عن سبب إطلاقها بهذا السعر.

هذا لأنه على غرار الجيل الأول من الساعة الذكية Apple Watch، فسوف يتم إجراء جميع عمليات معالجة معلومات النظارات على iPhone، مما يُحول النظارات Apple Glasses إلى ملحق للهاتف iPhone، مما يسمح للشركة بتوفير بعض المال والذي بدوره يُخفص تكلفة المنتج. سيتم دمج الشاشات في عدستي النظارة، وسيكون المستخدمون قادرين على التفاعل معها بإستخدام الإيماءات.

كشف Jon Prosser أيضًا أن نموذجًا أوليًا تميز بإحتضانه لتقنية LiDAR والشحن اللاسلكي، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التقنيات ستشق طريقها إلى النسخة النهائية من هذه النظارة. وفيما يخص التوافر، فيبدو أن شركة آبل تخطط للإعلان عنها في الحدث الذي ستُعلن فيه عن تشكيلة iPhone 12 Series في وقت لاحق من هذا العام، ولكن هناك إحتمال أن يتم تأجيل الإعلان عن هذه النظارات إلى الربع الأول أو الثاني من العام 2021 بسبب جائحة COVID-19، ولكن لن يتم عرضها للبيع حتى الربع الرابع من العام 2021 أو في أوائل العام 2022.

وبغنى عن القول، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن في حالة إذا إتضح أن هذا صحيح، فيبدو أن نظارات آبل الذكية تتأهب لتكون تقنية مثيرة للإهتمام.