شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يلتقطون صورة لمجرة على شكل "كعكة الدونات" على بعد 11 مليار سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط علماء الفلك صورة لنوع من المجرات النادرة للغاية تبعد 11 مليار سنة ضوئية عن الأرض، ووصف العلماء هذا التكون للنجوم، المسمى R5519 ، بأنه "حلقة نار كونية" تشبه "كعكة دونات عملاقة".

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تحتوى هذه المجرة على ثقب فى المركز أطول بمليارى مرة من المسافة بين الأرض والشمس، ويقال أنه يجعل النجوم أسرع 50 مرة من درب التبانة.

تم الإعلان عن هذا الاكتشاف أمس فى مجلة Nature Astronomy وتم تحديده على أنها "مجرة حلقيّة تصادمية"، مما يجعلها واحدة من أقدم المجرات المعروفة فى الكون.

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وقال الباحث الرئيسى الدكتور تيانتيان يوان، من مركز التميز فى أستراليا للفيزياء الفلكية لجميع الأبعاد الثلاثية الأبعاد: "إنه شيء غريب للغاية لم نره من قبل، إذ تبدو غريبة ومألوفة فى نفس الوقت".

تم تصوير المجرة من خلال البيانات التى جمعها مرصد WM Keck فى هاواى وسجلت فى تلسكوب هابل الفضائى التابع لناسا.

وقال البروفيسور كينيث فريمان، الذى عمل أيضًا فى المشروع: "يتطلب التشكيل المتصادم للمجرات وجود قرص رفيع فى مجرة ​​"الضحية" قبل حدوث التصادم، إذ كانت هذه المجرات فى حالة غير منظمة".