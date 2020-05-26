شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقهى بكوريا يستعين بروبوت لتقديم المشروبات للحفاظ على التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان مقهى بكوريا الجنوبية بروبوت "جرسون"، والذى يمكنه تقديم المشروبات للزبائن بسهولة وسلاسة وبشكل مهذب، إذ يقول للزبون أثناء تقديم المشروب على صينية مثبتة:"ها هى القهوة لاتيه من Rooibos ، من فضلك استمتع، ومن الأفضل أن تقلبها"



الروبوت عن قرب

وتأتى هذه الخطوة بعد أن تمكنت كوريا الجنوبية من احتواء تفشى فيروس كورونا التاجى الجديد الذى أصاب أكثر من 11000 شخص وقتل 267 ، وبدأت تنتقل ببطء من قواعد التباعد الاجتماعى المكثفة إلى ما تسميه الحكومة "الابتعاد فى الحياة اليومية".

وأوضح Lee Dong-bae ، مدير الأبحاث فى Vision Semicon، مزود حلول المصانع الذكية الذى طور الروبوت الآلى مع معهد علمى تديره الدولة، إن الروبوتات يمكن أن تساعد الأشخاص فى مراقبة التباعد الاجتماعى فى الأماكن العامة.



تصميم القهوة

وقال: "إن نظامنا لا يحتاج إلى مدخلات من الناس من أجل التسليم، وقد تم ترتيب الطاولات بشكل قليل لضمان الحركات السلسة للروبوتات، والتى تتناسب مع الحملة الحالية بالحفاظ على التباعد الاجتماعى"

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ويمكن للنظام، الذى يستخدم ذراعًا آليًا لصنع القهوة وروبوت تقديم، أن يصنع 60 نوعًا مختلفًا من القهوة ويقدم المشروبات للعملاء فى مقاعدهم، كما أنه قادر أيضًا توصيل البيانات ونقلها إلى أجهزة أخرى ويحتوى على تقنية القيادة الذاتية لحساب أفضل الطرق حول المقهى.



طريقة الطلب

ولا يستغرق الروبوت سوى سبع دقائق فقط من الروبوت لإعداد ستة مشروبات، بيمنما كان الموظف البشرى الوحيد الموجود فى المقهى المكون من طابقين هو معد المعجنات الذى لديه أيضًا بعض واجبات التنظيف وإعادة تعبئة المكونات.

وتهدف الشركة المصنعة والمعهد العلمى إلى تزويد ما لا يقل عن 30 مقهى بالروبوتات هذا العام، إذ قال الطالب لى تشاى مى ، 23 سنة: "الروبوتات ممتعة وكان الأمر سهلاً لأنك لست مضطرًا لاستلام طلبك، لكننى أشعر بالقلق أيضًا بشأن سوق العمل لأن العديد من أصدقائى يشعرون بالقلق، فهذه الروبوتات ستحل محل البشر ".