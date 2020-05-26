تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن معالج Exynos 880 أحدث معالجات 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن معالج Exynos 880 الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G، والذي يتميز بدقة تصنيع 8 نانومتر، حيث يدعم المعالج هاتف Vivo Y70s 5G الذي أعلن عنه مؤخراً.

تقدم سامسونج رقاقة معالج Exynos 880 الجديدة مع ثماني من الأنوية والتي تتضمن 2 من أنوية Cortex-A77، مع 6 من أنوية Cortex-A55، كما تأتي وحدة المعالجة بكرت شاشة Mali-G76 MP5، أيضاً يتميز المعالج بدقة تصنيع 8 نانومتر، ويتكامل مع أنوية NPU لتقنية التعلم الآلي.

ويقدم معالج Exynos 880 الجديد سرعة أعلى من معالج سامسونج السابق الذي جاء بسرعة 2Ghz، بينما يقدم الإصدار الجديد سرعة 2.2Ghz.

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أيضاً يدعم معالج Exynos 880 شاشة بدقة 2520 في 1080 بيكسل، أي أقل من معالج Exynos 980 الذي جاء بميزة دعم 3360 في 1440 بيكسل في الشاشة، كما يدعم معالج Exynos 880 الجديد تقنية Wi-Fi 5 بينما يدعم معالج Exynos 980 تقنية Wi-Fi 6.

من جانب أخر يمكن لمعالج Exynos 880 أن يدعم كاميرة بدقة 64 ميجا بيكسل، أو اثنان من المستشعرات بدقة 20 ميجا بيكسل، بينما جاء معالج Exynos 980 بميزة دعم مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل.

وفي تسجيل الفيديو يمكن لمعالج Exynos 880 أن يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية،حيث يدعم المعالج هاتف Vivo Y70s 5G الذي انطلق بسعر 280 دولار في السوق الصيني.

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