تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بطارية بقدرة 5000 mAh في هاتف موتورولا One Fusion Plus المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف One Fusion Plus في تقرير نشر مؤخراً على اليوتيوب، والذي أوضح المواصفات الرئيسية للهاتف، الذي يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، مع كاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

تخطط شركة موتورولا للإعلان عن هاتف One Fusion Plus خلال الربع الثاني من 2020، حيث يعرف هذا الإصدار الآن برمز ‘Liberty’، ولقد قدمت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

أكد تقرير اليوتيوب على أن هاتف One Fusion Plus يأتي بحجم 6.5 إنش في الشاشة، مع جودة عرض FHD بلس، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 730، مع نظام تشغيل Android 10،

Advertisements

وتشير التوقعات إلى أن موتورولا تخطط للإعلان الرسمي عن هاتف One Fusion Plus خلال شهر يونيو المقبل، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي الهاتف بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

من جانب أخر يأتي هاتف One Fusion Plus بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر ISOCELL GW1 رئيسي من سامسونج بدقة 64 ميجا بيكسل، أيضاً تقدم موتورولا نموذج أخر بعنوان One Fusion، والذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 710، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة الشهر المقبل.

المصدر

اعلان