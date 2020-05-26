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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف One Fusion Plus في تقرير نشر مؤخراً على اليوتيوب، والذي أوضح المواصفات الرئيسية للهاتف، الذي يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، مع كاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.
تخطط شركة موتورولا للإعلان عن هاتف One Fusion Plus خلال الربع الثاني من 2020، حيث يعرف هذا الإصدار الآن برمز ‘Liberty’، ولقد قدمت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.
أكد تقرير اليوتيوب على أن هاتف One Fusion Plus يأتي بحجم 6.5 إنش في الشاشة، مع جودة عرض FHD بلس، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 730، مع نظام تشغيل Android 10،
وتشير التوقعات إلى أن موتورولا تخطط للإعلان الرسمي عن هاتف One Fusion Plus خلال شهر يونيو المقبل، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي الهاتف بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.
من جانب أخر يأتي هاتف One Fusion Plus بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر ISOCELL GW1 رئيسي من سامسونج بدقة 64 ميجا بيكسل، أيضاً تقدم موتورولا نموذج أخر بعنوان One Fusion، والذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 710، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة الشهر المقبل.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بطارية بقدرة 5000 mAh في هاتف موتورولا One Fusion Plus المرتقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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