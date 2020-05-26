شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا قد ترسل حيوانات مخبرية إلى مدار القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب رئيس قسم العلوم فى المعهد الروسى للبحوث الحيوية والطبية، فلاديمير سيتشوف، أن معهده قد يرسل حيوانات مخبرية على متن المركبة الروسية التى ستتجه إلى مدار القمر مستقبلا، وفى مقابلة صحفية حول الموضوع قال سيتشوف: "هناك خطط لإرسال حيوانات مخبرية على متن المركبة الروسية غير المأهولة أوريول التى سترسل إلى مدار القمر فى السنوات القادمة، هذه الخطة لا تعتمد على معهدنا فقط، فهى تحتاج إلى تمويل لتطوير المعدات والأماكن التى ستكون فيها هذه الحيوانات على متن المركبة، وأعتقد أن بنود التمويل ستوضع فى إطار البرنامج الفضائى الفدرالى لروسيا".

وأضاف: "من المرجح أن يتم إرسال الفئران المخبرية فى إطار هذه التجربة، إننا بحاجة لإرسال حيوانات قد درسناها وأجرينا التجارب عليها من قبل، كنت أود أن ترسل الجرذان المخبرية أيضا، لكن هذه الحيوانات أكبر حجما وتحتاج لأماكن أوسع".، حسب روسيا اليوم.

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وكانت مصادر مطلعة فى مجال صناعة الفضاء الروسية قد أشارت سابقا إلى أن أول رحلة تجريبية لمركبة "أوريول" الفضائية الجديدة التى تعمل روسيا على تطويرها لرحلات القمر والرحلات الفضائية البعيدة من المفترض أن تتم فى أغسطس أو سبتمبر عام 2023، وستطلق هذه المركبة فى رحلة غير مأهولة إلى الفضاء على متن صاروخ روسى من نوع "أنغارا-5"، وفى العام الذى يليه من المفترض أن ترسل المركبة فى مهمة أخرى غير مأهولة إلى الفضاء، وعام 2025 سترسل فى مهمة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وعام 2029 من المفترض أن ترسل روسيا مركبة "أوريول" فى مهمة مأهولة لتدور فى مدار القمر، والعام الذى يليه قد يتم إرسالها إلى سطح القمر.