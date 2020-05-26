شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Virgin Orbit تفشل فى إطلاق أول صواريخها الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت شركة Virgin Orbit الأمريكية التابعة للملياردير ريتشارد برانسون، فى إطلاق صاروخها الفضائى الأول من متن طائرة إلى المدار، وكان من المقرر إطلاق الصاروخ LauncherOne وطوله 21 مترا من على متن طائرة "Cosmic Girl"، والتى أقلعت من مطار "موخافي" الفضائى فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأعلنت الشركة "إنهاء" العملية بعد لحظات معدودة من إطلاق الصاروخ من على متن الطائرة فوق المحيط الهادئ يوم الاثنين، بسبب رصد "حالة غير طبيعية" أثناء المرحلة الأولى من تحليقه.

وأضافت الشركة أنها ستحلل البيانات التى جمعتها لمعرفة أسباب الفشل بإيصال الصاروخ إلى المدار.

ولم يسفر الحادث عن أى إصابات فى التجربة التى اعتبرتها الشركة إحدى أهم الخطوات فى إطار برنامجها لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

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وكانت شركة Virgin Orbit قد كشفت منذ عدة أيام عن عزمها اختبار منظومة جوية فضائية لإطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض، وستجرى اختباراتها، حسب رئيس الشركة الملياردير البريطانى، ريتشارد برينسون، فى 23 و24 أو25 مايو الجارى، حيث قالت قناة CNBC التلفزيونية، إن قرارا نهائيا بموعد اختبار المنظومة لم يتخذ بعد.

ووفقا لما ذكره موقع "RT" الروسى، يقضى برنامج الاختبار بأن طائرة "بوينج 747" المطورة تقلع الساعة 13.00 بتوقيت الشاطئ الشرقى الأمريكى من مطار فضائى فى صحراء مهاوى بولاية كاليفورنيا لتحلق فوق المحيط الهادئ، ثم ينفصل عنها صاروخ الوقود، وسيتم تشغيل محركات الصاروخ أوتوماتيكيا.