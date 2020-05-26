تكنولوجيا: كيف غيرت بدلة الفضاء الأنيقة لـ SpaceX أزياء الرواد من عصر المكوك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطير رواد الفضاء الأمريكيون، لأول مرة منذ عصر مكوك الفضاء قبل عقد من الزمن، إلى الفضاء على متن مركبة الفضاء كرو دراجون من SpaceX في 27 مايو، وبمناسبة أول رحلة طيران تجارية للناسا والمرة الأولى التي ينطلق فيها رواد الفضاء من الأراضي الأمريكية في حوالي عقد من الزمن، ستكون هنا بدل جديدة لرواد الفضاء أيضا.



البدلة الجديدة للفضاء

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، سيلاحظ مراقبو الفضاء شيئًا مختلفًا عن بدلات الفضاء الأنيقة التي يرتديها رواد الفضاء، فتغير الزى البرتقالى الذى يشبه اليقطين الذين استخدمونه خلال مرحلة إطلاق الرحلات المكوكية التي تديرها وكالة ناسا.

وتعد بدلة الفضاء الخاصة بـ SpaceX هي تصميم أبيض من قطعة واحدة، وأكثر أناقة من بدلات إطلاق مكوك الفضاء الضخمة، والتي كانت تُعرف أيضًا باسم بدلة (ACES).



بدل رواد الفضاء

كما علق رواد الفضاء الذين يحلقون في أول رحلة تجريبية لطاقم على متن Crew Dragon على الاختلافات مع بدلة SpaceX، مقارنة مع بدل الفضاء الآخرين التي استخدمت في سنوات مختلفة.

قال رائد الفضاء دوج هيرلي، المخضرم في رحلات مكوك الفضاء STS-129 و STS-135، خلال مؤتمر صحفي: "بدلة SpaceX مختلفة بشكل كبير عن البدلة التي ارتدناها على المكوك".

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بدلة الرواد القديمة

ولكن على الرغم من أن بدلة SpaceX أحدث، إلا أنها ستخضع لفحوصات الاختبار المبدئي نفسها مثل بدل الفضاء السابقة.

قال هيرلي: "الأمر مشابه من حيث أنهم يفحصون البدلات بحثًا عن التسربات، ويفحصون نظام الاتصالات، ويريدون فقط التأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام قبل التوجه إلى الإطلاق".