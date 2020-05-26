تكنولوجيا: كيف غيرت بدلة الفضاء الأنيقة لـ SpaceX أزياء الرواد من عصر المكوك

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البدلة الجديدة للفضاء
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، سيلاحظ مراقبو الفضاء شيئًا مختلفًا عن بدلات الفضاء الأنيقة التي يرتديها رواد الفضاء، فتغير الزى البرتقالى الذى يشبه اليقطين الذين استخدمونه خلال مرحلة إطلاق الرحلات المكوكية التي تديرها وكالة ناسا.
وتعد بدلة الفضاء الخاصة بـ SpaceX هي تصميم أبيض من قطعة واحدة، وأكثر أناقة من بدلات إطلاق مكوك الفضاء الضخمة، والتي كانت تُعرف أيضًا باسم بدلة (ACES).
بدل رواد الفضاء
كما علق رواد الفضاء الذين يحلقون في أول رحلة تجريبية لطاقم على متن Crew Dragon على الاختلافات مع بدلة SpaceX، مقارنة مع بدل الفضاء الآخرين التي استخدمت في سنوات مختلفة.
قال رائد الفضاء دوج هيرلي، المخضرم في رحلات مكوك الفضاء STS-129 و STS-135، خلال مؤتمر صحفي: "بدلة SpaceX مختلفة بشكل كبير عن البدلة التي ارتدناها على المكوك".
بدلة الرواد القديمة
ولكن على الرغم من أن بدلة SpaceX أحدث، إلا أنها ستخضع لفحوصات الاختبار المبدئي نفسها مثل بدل الفضاء السابقة.
قال هيرلي: "الأمر مشابه من حيث أنهم يفحصون البدلات بحثًا عن التسربات، ويفحصون نظام الاتصالات، ويريدون فقط التأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام قبل التوجه إلى الإطلاق".
بدلة رواد الفضاء الجديدة
وكانت أثبتت اثنتان من بدلات الفضاء SpaceX فاعليتها في الفضاء، قبل استخدامها من جانب البشر، حيث طار أحدهم مع دمية تسلا التي أطلقت على صاروخ فالكون ثقيل في 2018، واستخدمت أخرى على دمية ريبلي التي حلقت على متن رحلة كرو دراجون ديمو -1 غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019.
كما علق رواد الفضاء الذين يحلقون في أول رحلة تجريبية لطاقم على متن Crew Dragon على الاختلافات مع بدلة SpaceX، مقارنة مع بدل الفضاء الآخرين التي استخدمت في سنوات مختلفة.
قال رائد الفضاء دوج هيرلي، المخضرم في رحلات مكوك الفضاء STS-129 و STS-135، خلال مؤتمر صحفي: "بدلة SpaceX مختلفة بشكل كبير عن البدلة التي ارتدناها على المكوك".
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