تكنولوجيا: Realme تكشف عن ساعة جديدة وسماعات Buds Air Neo اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Realme ساعة Realme Watch، هي أول ساعة ذكية للشركة في الهند، هذا وبالإضافة إلى سماعتها اللاسلكية الذكية Buds Air Neo والتي تعتبر ثاني سماعة لاسلكية للشركة في الهند.

وتأتي الساعة بشاشة LCD ملونة تعمل باللمس بحجم 1.4 بوصة مع طبقة 2D Gorilla Glass 3 للحماية، و 12 وجه ساعة مدمج وأكثر من 100 وجه ساعة جديد مع تطبيق Realme Link.

تدعم الساعة المراقبة على مدار الساعة لمدة 24 ساعة ويمكنها أيضًا الكشف عن مستوى الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى بلوتوث 5.0 للاتصال بأجهزة أندرويد 5.0+ مع تطبيق Link.

كما أن لديها 14 وضعًا رياضيًا ويمكنها أيضًا تحديد ما إذا كنت تمشي أو تركض تلقائيًا، وتقول الشركة أن لديها خوارزمية دقيقة لعد الخطوات.

وتوفر الساعة إشعارات للمكالمات والرسائل القصيرة ورسائل التطبيقات التابعة للجهات الخارجية، كما تتيح لك التحكم عن بُعد في مشغل الموسيقى على هاتفك، كما توفر ميزة مصراع الكاميرا عن بُعد.

تأتي ساعة Realme Watch مقاومة للماء مع معيار IP68، وتوفر بطارية بسعة 160 مللي أمبير والتي تستمر في العمل حتى 9 أيام.

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أما عن السماعات، فهي تحتوي على برامج تشغيل 13 مم تعد بصوت جهير ديناميكي، ودعم Bluetooth 5.0 مع برنامج ترميز الصوت AAC للحصول على تجربة صوت محسنة.

كما أن لديها وضع ألعاب بتأخر منخفض، والذي يعد بتخفيض بنسبة 50٪ في وقت الاستجابة أثناء اللعب، وذلك بفضل شريحة R1.

وتحتوي السماعات نفسها على عناصر تحكم باللمس ولها تصميم شبه مفتوح مماثل لـ Buds Air، كما أنها تعد بعمر بطارية يصل إلى 17 ساعة مع الحافظة و 3 ساعات من عمر البطارية المستقل.

تزن السماعات 4.1 جرام لكل سماعة، و30.5 جرام مع الحافظة.

ستتوفر Realme Buds Air باللون الأبيض والأخضر والأحمر، بسعر 2999 روبية هندية، في حين ستأتي ساعة Realme Watch باللون الأسود مع أشرطة سيليكون بتصميم كلاسيكي وأساور ملونة باللون الأسود والأزرق والأحمر والأخضر وسيبلغ سعرها 3999 روبية هندية (سيتم بيع الأساور بسعر 499 روبية بشكل منفصل).

المصدر 1,2

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