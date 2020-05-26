فيفو تعلن عن vivo Y70s 5G بسعر منافس ودعم 5G

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أطلقت شركة (فيفو) vivo هاتفها الذكي الأحدث (فيفو واي70إس 5جي) vivo Y70s 5G الذي ينضم إلى العديد من الهواتف المتوسطة المواصفات التي تمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
ويعد هاتف (واي70إس 5جي) أول هاتف يعمل بمعالج Exynos 880، وهو يقدم شاشة من نوع LCD بقياس 6.53 بوصات وبدقة +FHD، وهي تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.
وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل. وعلى جانب الهاتف، هناك حساس للبصمة.
ويحوي (واي70إس 5جي) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. كما يحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم FunTouchOS 10 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.
ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأزرق، والأبيض، وذلك بسعر يعادل 280 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 308 دولارات أمريكية لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت. هذا وستبدأ عملية البيع اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو المقبل.
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