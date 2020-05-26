شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق روبوت يمكن التحكم به عن بعد إلى المريخ يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد برنامج الفضاء الصينى لإطلاق صاروخ يحمل روبوت يتم التحكم فيه عن بُعد لاستخدامه على سطح المريخ فى يوليو، إذ استثمرت بكين مليارات الدولارات فى مهمتها بين المجرات إلى الكوكب الأحمر فى محاولة للحاق بالولايات المتحدة وتأكيد مكانتها كقوة عالمية كبرى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تعد مهمة المريخ من بين عدد من المشاريع الفضائية الجديدة التى تسعى إليها الصين، بما فى ذلك وضع رواد الفضاء الصينيين على القمر وامتلاك محطة فضائية بحلول عام 2022.

وأكدت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) أن مهمتها، التى من المتوقع أن تحدث هذا العام، يمكن أن تحدث فى وقت مبكر من شهر يوليو.

وقالت CASC فى بيان صدر يوم الأحد: "هذا المشروع الكبير يتقدم كما هو مخطط له ونحن نستهدف الإطلاق فى يوليو".

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ستقوم المهمة، المسماة تيانوين، بوضع مسبار فى مدار حول المريخ وهبوط الآلة لاستكشاف وتحليل السطح.وسيستغرق الأمر عدة أشهر لتغطية مسافة 31 مليون ميل تقريبًا بين الأرض والمريخ، والتى تتغير باستمرار بسبب مداراتها الكوكبية.

وقامت الصين بالفعل بمهمة مماثلة إلى القمر، ففى يناير 2019 هبطت مركبة صغيرة على الجانب المظلم من سطح القمر، لتصبح أول دولة تفعل ذلك.

كما تنوى الولايات المتحدة، التى أرسلت بالفعل أربع مركبات استكشافية إلى المريخ، إطلاق خامس هذا الصيف، لتصل بحلول فبراير 2021.

وتخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق أول مسبار عربى إلى الكوكب الأحمر فى 15 يوليو من اليابان.