شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث May 2020 لويندوز 10 سيتيح للمستخدمين حظر التطبيقات غير المرغوب بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن تطرح مايكروسوفت تحديث Windows 10 May 2020 قريبًا، حيث سيأتي التحديث الجديد مزودًا بالعديد من الميزات بالإضافة إلى التحسينات ويقدم إضافة جديدة إلى Windows Defender لمنع تثبيت التطبيقات غير المصرح بها.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيسمح Windows Defender بالفعل للمستخدمين بحظر التطبيقات التي يحتمل أن تكون غير مرغوب فيها أو البرامج التي من المحتمل أن تكون غير مرغوب بها، ولكن التحديث الجديد v2004 سيسمح للمستخدمين بمنع تثبيت التطبيقات غير المرغوب فيها التي تأتي مرفقة مع مثبتات تطبيقات أصلية.

وقد تتضمن هذه المكونات الإضافية ، والإضافات وحتى البرامج المجمعة مع تطبيق آخر وليست مهمة أو مفيدة، ولتمكين "الحماية القائمة على السمعة" ، ستحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى قائمة ابدأ> الإعدادات

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- اضغط على التحديث والأمان> أمن Windows> التحكم في التطبيقات والمتصفح

- افتح إعدادات الحماية القائمة على السمعة ،

- مكّن "حظر التطبيقات غير المرغوب فيها" وحدد "حظر التطبيقات" و "حظر التنزيلات".

عندما يتم حظر تطبيق غير مرغوب فيه ، ستتلقى إشعارًا ويمكنك تحديد ما إذا كنت تريد السماح للتطبيق أو عزله، وستتوفر الميزة في تحديث Windows 10 May 2020.