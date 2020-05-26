شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تستعين بالطائرات بدون طيار لمكافحة خطر الجراد .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنها المرة الأولى التي ستستخدم فيها الطائرات بدون طيار والطائرات لمكافحة هجوم الجراد في ولاية راجستان الهندية، حيث قال مدير مشروع وكالة إدارة التكنولوجيا الزراعية :"قام الجراد بتغيير استراتيجية الهجوم هذا الموسم ويطير على ارتفاع كبير ضد طبيعته الأساسية ليطير في المناطق المنخفضة".

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد طلب وزير الزراعة الهندى من المديرية العامة للطيران المدني مساعدة الحكومة من خلال الطائرات التي يمكنها مكافحة خطر الجراد من ارتفاع عن طريق رش المبيدات الحشرية، على حد قوله، وقال أيضا أن حكومة راجستان تدرس مناقصات حتى يمكن استخدام الطائرات بدون طيار في مواجهة خطر الجراد.

وبحسب التقرير، فقد استيقظ سكان مدينة جايبور الهندية صباح أمس الاثنين على هجوم مفاجئ من قبل سرب من الجراد الذي غزا أجزاء كثيرة من المدينة، ولم يقتصر الهجوم على مستعمرة واحدة ، بل شوهد في العديد من مناطق المدينة مما جعل السكان متفاجئين.

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وقال المسؤولون إن هذه هي المرة الأولى التي يغزو فيها الجراد المناطق السكنية في المدينة في أشهر الصيف، وقال مدير مشروع وكالة إدارة التكنولوجيا الزراعية إن الجراد دخل جايبور في شتاء 1993 ، وبعد ثلاثة عقود هاجموا المدينة في الصيف.

وعندما سئل عما إذا كان هناك أي خسارة في المحاصيل مع مهاجمة الجراد للمحاصيل هذا الموسم ، قال "حيث لا توجد محاصيل قائمة في الحقول ، لا توجد خسارة في هذا الموسم. ومع ذلك ، فإننا نعتمد تدابير جديدة للتحقق من أي خسارة في الفصول القادمة ".