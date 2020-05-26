رسومات حاسوبية مُسربة تستعرض لنا تصميم +Galaxy Note 20 من زوايا مُختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا العديد من الأشياء حول الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 في الفترة الماضية، بما في ذلك حقيقة أنه سيتم الإعلان رسميًا عن هذين الهاتفين في وقت لاحق من هذا العام من خلال حدث عبر الإنترنت فقط بسبب جائحة COVID-19. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم كذلك على رسومات حاسوبية تستعرض لنا تصميم الهاتف +Galaxy Note 20 من زوايا مختلفة علمًا أنه تم إنشاء هذه الصور الحاسوبية من قبل OnLeaks بالتعاون مع Pigtou.

كما تلاحظون، هذه الصور الحاسوبية الجديدة تكشف لنا أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيضم شاشة بإطار نحيف جدًا في جميع الجوانب الأربعة تمتاز بثقب صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وسيضم كذلك واجهة خلفية منحنية الطرفين تتواجد فيها وحدة مستطيلة في الركن الأيسر العلوي تأوي أربع كاميرات وفلاش LED.

وبالإضافة إلى ذلك، تكشف لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيضم زر التشغيل في الجانب الأيمن جنبًا إلى جنب مع أزرار التحكم بالصوت، فضلا عن منفذ القلم الإلكتروني S Pen في الأسفل على غرار هواتف Galaxy Note Series السابقة. ووفقا للمصدر الذي كان وراء تسريب هذه الرسومات، فيبدو أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيمتاز بأبعاد تبلغ 165 × 77.2 × 7.6 ملمتر، وسيضم مستشعر البصمة في الشاشة.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 سيكونا أول من يستخدم تقنية قراءة بصمات الأصابع Qualcomm 3D Sonic Max الجديدة من كوالكوم.

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هذه التقنية الجديدة تسمح بإنشاء مساحة إستشعار أكبر بنحو ×17 من قبل، وتغطي 20mm×30mm علمًا أن المستشعرات الحالية تغطي مساحة 4mm×9mm فقط. وتجدر الإشارة إلى أنه يُمكن للمستشعر Qualcomm 3D Sonic Max الجديد مسح بصمتين في آن واحد، مما يزيد من مستوى الأمان الذي يقدمه النظام.

وبالعودة إلى التقريرات السابقة كذلك، فقد كشف لنا أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيضم شاشة أكبر بقليل مقارنة مع +Galaxy Note 10 الحالي يبلغ حجمها 6.87 إنش مع الإحتفاظ بالدقة البالغة +QuadHD وبكثافة البكسلات البالغة 497 بكسل في كل إنش.

أما بالنسبة للهاتف Galaxy Note 20، فقد كشف لنا تسريب الأمس أن هذا الهاتف سيضم شاشة بحجم 6.42 إنش وبدقة +FullHD. ويُشاع بأن شاشة OLED المستخدمة في الهاتف +Galaxy Note 20 سيتم إنتاجها بإستخدام تقنية LTPO، وهي التقنية التي من شأنها أن توفر الطاقة بنسبة 15 في المئة مقارنة مع تقنية LTPS التي سيتم إستخدامها في شاشة الهاتف Galaxy Note 20. وتم رصد تقنية LTPO لأول مرة في Apple Watch Series 4، ولكن قررت سامسونج إستخدام شاشة LTPO لأول مرة في الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2.

يبدو أيضًا أن الهاتف Galaxy Note 20 سيُفوت قطار معدل التحديث العالي، وسيأتي مع شاشة قادرة على بلوغ 60Hz على مستوى معدل التحديث. من ناحية أخرى، سيكون الهاتف +Galaxy Note 20 قادرًا على بلوغ معدل التحديث السلس 120Hz.

وبطبيعة الحال، Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 ليسا الهاتفين الوحيدين اللذان من المتوقع أن نراهما في حدث Unpacked المقبل، فهناك العديد من الشائعات التي تقول بأننا سنرى الهاتف Galaxy Note 2 أيضًا في هذا الحدث. عمومًا، تاريخ الإعلان الرسمي بالضبط لا يزال غير معروف في الوقت الراهن، ولكن من المحتمل أن نسمع المزيد من الأخبار حول هذا الموضوع في قادم الأيام والأسابيع والأشهر.