شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق الرسائل على أجهزة Mac يحصل على تحديث جديد هذا العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لسنوات طويلة تم الإشادة بشركة أبل لتكاملها بين التطبيقات على أيفون و Mac، ومع ذلك، كان تطبيق الرسائل مفقودًا من حيث المميزات عند مقارنته بجهاز أيفون، لكن هذا قد يتغير هذا العام حيث يشير تسرب جديد إلى إصلاح شامل لميزة الرسائل على جهاز Mac.

وبحسب التقرير، فقد تم الإشارة إلى هذه التغييرات من قبل موقع 9to5mac المتخصص في أخبار أبل وأجهزة ماك، حيث يبدو أن كود iOS 14 الذي تم تسريبه يحتوي على تلميحات لتطبيق الرسائل الجديد، إذ يعتمد التطبيق الجديد على Catalyst وسيسمح للمستخدمين بمحاكاة نسخة iOS و iPadOS من التطبيق.

وسيكون هذا رائعًا للأشخاص الذين يرغبون في الدردشة باستخدام تطبيق الرسائل دون القلق بشأن هواتف أيفون الخاصة بهم، لكن لا توجد أي معلومات حول متى سنرى تطبيق الرسائل الذي تم تجديده على نظام macOS ولكن بعض التكهنات تشير إلى أن التطبيق سيتم تشغيله إلى جانب الإصدار التالي من macOS في WWDC في يونيو.

Advertisements

على جانب آخر كشف تقرير حديث لوكالة بلومبيرج أن شركة أبل الأمريكية، تستعد للاعتماد على معمارية معالجات ARM لتطلق أول جهاز ماك مدعوم بها خلال العام المقبل 2021، حيث من المنتظر أن تعمل أبل على 3 معالجات جديدة مختلفة والتى تأتي مخصصة لأجهزة ماك ضمن مشروع Kalamata المبني على تطوير المعالجات على شريحة آبل A14 المفترض استخدامها في آيفون 12 القادم.

وبحسب التقرير، فإن أول المعالجات الثلاث المزعومة سيأتي بـ 12 نواة؛ ثمانية منها بأداء عالي "Firestor" والأربعة الباقية بتقنية توفير استهلاك الطاقة "Icestorm"، حيث يتماشى هذا التقرير مع الأخبار والتقارير التي أشارت إلى خطة آبل للاكتفاء الذاتي وتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين في مكونات أجهزتها.

كذلك فقد أشار الخبير التقني Ming-Chi Kuo إلا أنه يتوقع إطلاق آبل لجهاز ماك ببنيتها الخاصة على ARM خلال العام المقبل، لكن مع ترجيح تأجيل الشركة خطة الإطلاق بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم على إثر جائحة كورونا والتي قد تؤثر أيضاً على موعد إطلاق آيفون 12.