شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة هولندية ترفض طلبات وقف 5G بسبب مخاوف صحية محتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت محكمة فى هولندا أمس الاثنين دعوى رفعتها مجموعة تسعى إلى وقف انتشار شبكة الاتصالات 5G فى البلاد بسبب مخاوف صحية محتملة، ففى حكم موجز، قالت محكمة مقاطعة لاهاى إن الدولة لم يكن عليها ضمان منع "كل المخاطر" التى تشكلها أبراج خلايا 5G، بل يجب تقييم المخاطر والفوائد بطريقة منظمة.

وتأتى هذه الأنباء بعد أن كشف تقرير حديث عن تضرر عدد من أبراج بث شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G فى هولندا، وذلك بعدما تم حرقها عمدا وتخريبها من قبل عدد من المعارضين لنشر مثل هذه الشبكات الجديدة، وذلك بحسب الصحيفة التليجراف الهولندية، حيث قيل أن هناك 4 حوادث من هذا القبيل فى الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير، فقد أكد هذه الأنباء مدير المجموعة الصناعية التى تشرف على وضع الأبراج الخلوية فى البلاد مع الحكومات نيابة عن مشغلى شبكات الهاتف المحمول (KPN) و (T-Mobile) و (VodafoneZiggo)، وذكر التقرير أن عمليات الحرق المتعمدة شهدت وضع شعارا مضاد لشبكات الجيل الخامس تم رسمه مكان الهجوم.

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فيما عارضت عدد من الجماعات فى هولندا ظهور شبكات الجيل الخامس منذ فترة، مبررين ذلك بالمخاوف من أن الموجات الراديوية يمكن أن تضر بصحة الإنسان، فيما يخشى أخرين أن التكنولوجيا يمكن أن تنتهك خصوصيتهم.